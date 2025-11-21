ВККС начала собеседования с кандидатами в Киевский апелляционный суд

Комиссия сообщила, что 93 кандидата подали заявления на участие в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 20 ноября в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки двух кандидатов на должности судей в Киевском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационной оценки Комиссией приняты следующие решения:

Пересунько Ярослав Владимирович — перерыв

Войтов Геннадий Васильевич — перерыв до 27 ноября 2025 года

