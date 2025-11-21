Володимир Зеленський зробив оголошення у зв'язку з планом на 28 пунктів, який підготували США

Президент Зеленський прокоментував «план США з 28 пунктів».

Президент України Володимир Зеленський зробив оголошення щодо позиції України у контексті плану США щодо закінчення війни Росії проти України на 28 пунктів.

За його словами, «зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима – найважча – та подальші ризики».

«Зараз один із найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну – один із найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима – найважча – та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі», - заявив Зеленський.

Хоча як вказав Глава держави, він її уже дав давно – він зобов’язався боронити суверенітет.

