Владимир Зеленский сделал заявление в связи с планом из 28 пунктов, который подготовили США

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно позиции Украины в контексте плана США по завершению войны России против Украины, который складается из 28 пунктов.

По его словам, «сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск утраты ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима — самая тяжелая — и дальнейшие риски».

«Сейчас один из самых тяжелых моментов нашей истории. Сейчас давление на Украину — одно из самых сильных. Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Либо потеря достоинства, либо риск утраты ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима — самая тяжелая — и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, без достоинства, без справедливости. И чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды», — заявил Зеленский.

Хотя, как указал Глава государства, он уже давно дал этот ответ — он обязался защищать суверенитет.

