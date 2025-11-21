Працюємо над документом, який підготували США, координуємо кроки — Зеленський провів розмову з Макроном, Стармером і Мерцом

Володимир Зеленський провів розмову з партнерами щодо мирного плану завершення війни, запропонованого США.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про спільну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Під час переговорів сторони обговорили мирний план для України та всієї Європи.

Глава держави висловив вдячність США, президенту Дональду Трампу та його команді за зусилля, спрямовані на завершення війни.

"Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир", - повідомив Президент.

За словами Зеленського, наразі триває тісна координація дій, щоб у майбутньому документі були враховані принципові позиції.

Зеленський додав, що також було скоординовано подальші кроки та досягнуто домовленості, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом.

Як відомо, Дональд Трамп схвалив проект 28-пунктного плану для врегулювання війни Росії проти України. Згодом Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

За даними Sky News, Зеленський і Трамп обговорять мирний план США щодо України наступного тижня.

