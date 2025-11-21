Работаем над документом, который подготовили США, координируем шаги — Зеленский провел разговор с Макроном, Стармером и Мерцом

Владимир Зеленский провел разговор с партнерами по поводу мирного плана завершения войны, предложенного США.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о совместном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

В ходе переговоров стороны обсудили мирный план для Украины и всей Европы.

Глава государства выразил благодарность США, президенту Дональду Трампу и его команде за усилия, направленные на завершение войны.

"Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит достойный мир", - сообщил Президент.

По словам Зеленского, сейчас идет тесная координация действий, чтобы в будущем документе были учтены принципиальные позиции.

Зеленский добавил, что также были скоординированы дальнейшие шаги и достигнута договоренность, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе.

Как известно, президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил проект 28-пунктного плана для урегулирования войны России против Украины. Впоследствии Президент Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

По данным Sky News, Зеленский и Трамп обсудят мирный план США по Украине на следующей неделе.

