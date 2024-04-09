В США обеспокоены намерениями грузинского парламента принять закон об иноагентах, а в ЕС ждут от Грузии проверки добропорядочности Высшего совета юстиции

В Грузии готовятся принять закон о публикации отчетов организациями, получающими иностранное финансирование, а в ЕС требуют проверки добропорядочности кандидатов в Высший совет юстиции Грузии при участии международных экспертов.

Источник фото: novayagazeta.eu

В Государственном департаменте США обеспокоены тем, что парламент Грузии 15 апреля намерен рассмотреть законопроект об «иностранных агентах». Об этом отметил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

О соответствующих намерениях принять закон заявили в партии власти «Грузинская мечта». В 2023 году законопроект вызвал протесты и осуждения со стороны западных стран.

Как сообщают грузинские СМИ, недавно на специальном брифинге лидер парламентского большинства партии власти Мамука Мдинарадзе заявил, что решено повторно внести в парламент законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Вместо термина «агент иностранного влияния» в законопроекте будет использоваться термин «организация, представляющая интересы иностранного государства».

Он подчеркнул, что законопроект предусматривает единственное требование – обнародование собственного годового финансового отчета организациями, получающими иностранное финансирование, за нарушение которого предусмотрены финансовые санкции.

«Это минимальный стандарт подотчетности и прозрачности перед обществом, которому должна отвечать любая организация, имеющая даже формальные претензии на добросовестность. Таким образом, содержание законопроекта не дает даже минимальных оснований для критики. Закон будет принят на всех трех слушаниях до конца текущей сессии», – считает он.

«Несмотря на первоначальные обещания, доноры в конце концов отказались раскрывать информацию о финансировании и оказались в такой неудобной ситуации, что затруднились ответить на сообщения высших должностных лиц. Логичным условием непринятия закона «О прозрачности иностранного влияния» было обеспечение прозрачности иностранного влияния, чего, к сожалению, не удалось достичь даже после продолжительных консультаций с посольствами и донорами», – пояснил Мдинарадзе.

Он добавил, что аналогичные законы действуют в США (FARA), Израиле и Австралии, за последний год этот вопрос также обсуждается в Евросоюзе.

В свою очередь, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер выразил глубокую обеспокоенность перспективой принятия такого закона.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что в случае его принятия этот проект закона нанесет ущерб организациям гражданского общества, работающим над улучшением жизни граждан Грузии. Это собьет Грузию с ее европейского пути, и мы обеспокоены тем, что законодательство будет препятствовать независимым медиаорганизациям, работающим над предоставлением гражданам Грузии доступа к высококачественной информации», - отметил он.

На вопрос, будут ли к грузинским депутатам применены санкции в случае принятия этого закона, он отметил: «Прямо сейчас мы четко даем понять, что мы обеспокоены этим проектом закона. Что касается того, что мы можем сделать, если это будет продвигаться вперед, следите за обновлениями».

Следует напомнить, что Грузия в конце 2023 г. получила статус кандидата в ЕС.

Вместе с тем, спикер Еврокомиссии Петер Стано недавно отметил необходимость реформирования судебной ветви власти Грузии.

«Комплексная реформа судебной системы, включая реформу Высшего совета правосудия, в соответствии с выводами отчета о расширении ЕС по Грузии за 2023 год и рекомендациями Венецианской комиссии является одной из рекомендаций Европейской комиссии в сфере «основы» на пути вступления Грузии в ЕС.

Это также часть девяти шагов, перечисленных в последнем сообщении Европейской комиссии о расширении ЕС, одобренном всеми государствами-членами ЕС, которым рекомендовано предоставить Грузии статус страны-кандидата.

Для решения существующих системных проблем в судебной системе Грузии необходимо ввести систему экстраординарных проверок добропорядочности с привлечением международных экспертов, которые будут играть решающую роль в этом процессе, для кандидатов и лиц, назначенных сейчас на все руководящие должности в судебной системе, в частности Высший совет юстиции, Верховный суд и главы судов.

В этом контексте Европейский Союз обеспокоен недавними комментариями грузинских государственных чиновников, которые были направлены против отдельных судей, которые высказывали свои взгляды на потенциальную систему проверки добродетели для судебной системы. Важно обеспечить независимость судебной власти.

ЕС поддерживает тесный диалог с властями и готов поддержать продвижение этих важных реформ во благо всего народа Грузии», говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипломатической службы ЕС.

Автор: Наталья Мамченко

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