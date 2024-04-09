Практика судов
  1. В Украине

В Украине подешевел ряд продуктов – как изменились цены за последний месяц

18:25, 9 апреля 2024
Больше всего подешевели яйца, также снизились цены на сахар, сало, свинину, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, овощи, молоко.
В Украине подешевел ряд продуктов – как изменились цены за последний месяц
Источник фото: Siora Photography / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Средние цены на продукты питания в Украине в марте 2024 года по сравнению с февралем снизились на 0,2%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

По данным Госстата, на потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. Больше всего (на 16,4%) подешевели яйца. На 2,5 - 0,3% снизились цены на сахар, сало, свинину, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, овощи, молоко. В то же время, на 4,1% подорожали фрукты, на 1,6 - 0,3% выросли цены на говядину, кисломолочную продукцию, масло, мясо птицы, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,4%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,3%.

Одежда и обувь подорожали на 12,9%, в т.ч. одежда – на 13,3%, обувь – на 12,5%.

Цены на транспорт выросли на 1,7% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 4,4% и топлива и смазочных масел на 2,7%.

В сфере связи цены выросли на 0,5%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 15,7%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин изменил порядок предоставления статуса лица с инвалидностью в результате войны

Правительство определило органы, которые будут предоставлять статус лица с инвалидностью в результате войны.

Военнослужащие находятся под обстрелами, но не получают 100 тысяч грн: что решил суд

Суд указал, что факт выполнения служебных обязанностей в составе воинской части без доказательств непосредственного участия истца в боевых действиях не создает обязанности начисления ему увеличенного дополнительного вознаграждения.

Исполнять обязанности директора Бюро экономической безопасности будет Сергей Перхун

Новый директор БЭБ до сих пор не назначен, а заместители могут исполнять обязанности не больше года.

В США обеспокоены намерениями грузинского парламента принять закон об иноагентах, а в ЕС ждут от Грузии проверки добропорядочности Высшего совета юстиции

В Грузии готовятся принять закон о публикации отчетов организациями, получающими иностранное финансирование, а в ЕС требуют проверки добропорядочности кандидатов в Высший совет юстиции Грузии при участии международных экспертов.

Глава СБУ на время расследования вручения ТЦК повестки журналисту Следствие.инфо отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты

Ранее Офис Генерального прокурора сообщил об открытии уголовного производства по факту вручения ТЦК повестки журналисту.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Білова
    Ольга Білова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді