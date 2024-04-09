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В Україні подешевшала низка продуктів – як змінилися ціни за останній місяць

18:25, 9 квітня 2024
Найбільше подешевшали яйця, також знизилися ціни на цукор, сало, свинину, соняшникову олію, продукти переробки зернових, овочі, молоко.
В Україні подешевшала низка продуктів – як змінилися ціни за останній місяць
Джерело фото: Siora Photography / Unsplash
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Середні ціни на продукти харчування в Україні в березні 2024 року, порівняно з лютим, знизилися на 0,2%. Про це повідомили у Державній службі статистики.

За даними Держстату, на споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше (на 16,4%) подешевшали яйця. На 2,5 - 0,3% знизилися ціни на цукор, сало, свинину, соняшникову олію, продукти переробки зернових, овочі, молоко. Водночас на 4,1% подорожчали фрукти, на 1,6 - 0,3% зросли ціни на яловичину, кисломолочну продукцію, масло, м’ясо птиці, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 12,9%, у т.ч. одяг – на 13,3%, взуття – на 12,5%.

Ціни на транспорт зросли на 1,7% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 4,4% і палива та мастил на 2,7%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,5%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 15,7%.  

 

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