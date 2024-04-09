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У Києві спалахнула квартира у багатоповерхівці, фото

22:36, 9 квітня 2024
У результаті пожежі у столиці постраждала одна людина.
У Києві спалахнула квартира у багатоповерхівці, фото
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У вівторок, 9 квітня, у Деснянському районі Києва сталася пожежа. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Пожежа виникла в одній із квартир на 4 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на проспекті Лісовому.

Внаслідок пожежі постраждала мешканка 2008 року народження, яку було госпіталізовано до міської дитячої лікарні з ознаками отруєння продуктами горіння. 

За словами рятувальників, причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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