Кабмін визнав автомобілі швидкої допомоги від партнерів гуманітарною допомогою, яку ввозитимуть за декларативним принципом

Уряд ухвалив постанову, якою визнав надані партнерами медичні транспортні засоби гуманітарною допомогою, яка ввозитиметься за декларативним принципом.

Фото: ДП «Медичні закупівлі України»

У вівторок, 9 квітня, Кабінет міністрів визнав наданий партнерами медичний транспорт гуманітарною допомогою, яку ввозитимуть за декларативним принципом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду.

«Ухвалюємо постанову, якою визнаємо надані нам партнерами медичні транспортні засоби гуманітарною допомогою, яка ввозитиметься за декларативним принципом. Таким чином, зможемо збільшити автопарк, щоб задовольнити всі потреби», - зазначив Шмигаль.

Очільник Уряду подякував країнам-партнерам, організаціям та інституціям, які допомагають Україні зберегти якість і доступність медичних послуг.

«Внесено зміни до постанови КМУ від 05.09.2023 N 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» з метою приведення її у відповідність до ЗУ N 3448-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо ввезення, обліку, розподілу гуманітарної допомоги, особливостей оподаткування відповідних операцій та подання звітності». Передбачено, що визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом відповідно транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України для потреб закладів охорони здоровʼя державної та комунальної форм власності для забезпечення медичного обслуговування населення, а саме: легкові автомобілі з обʼємом двигуна не більш як 2 000 куб. сантиметрів; легкові автомобілі з обʼємом двигуна не більш як 4 200 куб. сантиметрів для потреб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; автомобілі плагін-гібридні тa електромобілі, вартість яких не перевищує 190 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому вони ввозяться на митну територію України; транспортні засоби спеціального та спеціалізованого призначення (крім таксі, автомобілів інкасації)», — повідомив раніше Уряд.

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