Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 9 квітня

Ліквідовано комісію з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів 9 квітня провів засідання, на якому розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

– Схвалено проект Закону «Про припинення у відносинах України з російською федерацією дії Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу». Законопроектом пропонується у звʼязку з докорінною зміною обставин припинити у відносинах України з рф дію Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу, учиненої 09.10.1997 в Бішкеку та ратифікованої Законом України від 08.04.1999 N 581-XIV.

– Внесено зміни до розпорядження КМУ від 15.05.2002 N 247 «Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням». Припинено виконання Мінекономіки повноважень головного виконавця і організатора робіт з легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням за участю Генерального штабу Збройних Сил. Припинено Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення та доручено Мінекономіки інформувати про це громадськість та правоволодільців та забезпечити після припинення реєстру зберігання реєстрових даних, реєстрової інформації та документів. Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 10.09.2003 N 1433 «Про затвердження Порядку використання компʼютерних програм в органах виконавчої влади» та від 04.03.2004 N 253 «Про затвердження Порядку легалізації компʼютерних програм в органах виконавчої влади».

– Затверджено, відповідно до пункту 28-1 частини другої статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства», Порядок погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго»на конкурентних засадах. Передбачено, що відчуження або передача в оренду (найм) майна товариства здійснюється на конкурентних засадах шляхом проведення електронних аукціонів згідно з Порядком відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутних капіталах яких перебувають у державній власності, затвердженим постановою КМУ від 22.09.2023 N 1032.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 05.09.2023 N 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» з метою приведення її у відповідність до ЗУ N 3448-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо ввезення, обліку, розподілу гуманітарної допомоги, особливостей оподаткування відповідних операцій та подання звітності». Передбачено, що визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом відповідно транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України для потреб закладів охорони здоровʼя державної та комунальної форм власності для забезпечення медичного обслуговування населення, а саме: легкові автомобілі з обʼємом двигуна не більш як 2 000 куб. сантиметрів; легкові автомобілі з обʼємом двигуна не більш як 4 200 куб. сантиметрів для потреб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; автомобілі плагін-гібридні тa електромобілі, вартість яких не перевищує 190 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому вони ввозяться на митну територію України; транспортні засоби спеціального та спеціалізованого призначення (крім таксі, автомобілів інкасації).

– Внесено зміни до додатка «Ціни та умови постачання природного газу виробникам теплової енергії ТОВ «Газопостачальна компанія»Нафтогаз Трейдинг» у рамках виконання спеціального обовʼязку» до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам. Зокрема, з метою забезпечення обʼєктивного підходу до щомісячного розрахунку ціни природного газу для обсягу ІІ - обсягу для потреб інших споживачів (крім населення, бюджетних установ/організацій та релігійних організацій, закладів охорони здоровʼя, підприємств, установ та організацій, що перебувають в управлінні Державного управління справами, для яких газ постачається за фіксованими цінами), змінено коригуючий коефіцієнт k1, що використовується у формулі розрахунку ціни природного газу для обсягу ІІ.

– Припинено у звʼязку з докорінною зміною обставин дію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво прикордонних областей України та Республіки Білорусь, вчиненої 12.05.1997 у м. Києві, та Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про міжрегіональне та прикордонне співробітництво між Україною та Республікою Білорусь, вчиненої 22.05.2013 у м. Києві.

– Установлено, що у 2024 році для реалізації положень абзацу девʼятого частини шостої статті 81 ЗУ «Про прокуратуру» (щодо встановлення посадових окладів державних службовців Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у розмірі, що дорівнює чотирьом розмірам посадового окладу, встановленого КМУ для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади) застосовується схема посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2023 році, затверджена постановою КМУ від 18.01.2017 N 15 «Питання оплати праці працівників державних органів». Передбачено, що зазначені положення застосовуються з дати державної реєстрації Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як юридичної особи публічного права.

– Внесено зміни до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Уточнено, що до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких обʼєкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, відносяться нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт обʼєктів казармено-житлового фонду військових містечок (крім житлових будинків), військових аеродромів, арсеналів, баз та складів, комунальних споруд, інженерних мереж, що за класом наслідків (відповідальності) належать до обʼєктів з незначними (СС1) та середніми (СС 2) наслідками і які виконуються безпосередньо на території військових частин (підрозділів), установ та організацій Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Служби зовнішньої розвідки у період дії воєнного стану в Україні та протягом року після його припинення чи скасування.

– Затверджено, відповідно до абзацу тринадцятого частини першої статті 6 ЗУ «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності», перелік воєнних та політичних ризиків та Умови і порядок страхування (перестрахування) воєнних та політичних ризиків під час здійснення видів діяльності Експортно-кредитного агентства.

– Затверджено, відповідно до пункту «е» частини першої статті 20-1, пункту «а» частини пʼятої статті 25-1 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», Порядок підготовки щорічної Національної доповіді про стан довкілля в Україні, що набирає чинності одночасно з набранням чинності ЗУ N 2973-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля». Порядок визначає обовʼязки учасників, які беруть участь у розробці та порядок збору, опрацювання інформації і підготовки Національної доповіді. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 07.02.1992 N 61 «Про забезпечення підготовки Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні».

– Внесено зміни до постанови КМУ від 24.06.2022 N 725 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи оплати праці державних службовців». Перетворено Міжвідомчу робочу групу з питань реформування системи оплати праці державних службовців на Міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення законодавства з питань державного управління, посилено її посадовий склад та розширено сфери її діяльності питаннями щодо відновлення конкурсів на посади державної служби, порядку проведення таких конкурсів, діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби, процедури застосування заходів дисциплінарного впливу, оновлення статусу і повноважень Секретаріату КМУ з урахуванням рекомендацій OECD/SIGMA.

– Здійснено, у зв’язку з докорінною зміною відносин з країнами-учасницями Співдружності Незалежних Держав, вихід України з Угоди про співробітництво в галузі машинобудування, вчиненої 24.09.1993 у москві.

– Здійснено, у зв’язку з докорінною зміною відносин з країнами-учасницями Співдружності Незалежних Держав, вихід України з Угоди про співробітництво у галузі хімії і нафтохімії, вчиненої 09.09.1994 у москві.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 07.03.2022 N 216 «Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них». Викладено в новій редакції розділ «Ендопротези і набори для імплантації» (у звʼязку з доповненням медичними виробами для проведення ортопедичних, травматологічних та нейрохірургічних оперативних втручань); підрозділ «Гемостатичні засоби для місцевого застосування» підрозділу «Лікарські засоби для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями» розділу «Лікарські засоби та медичні вироби для закладів охорони здоровʼя для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями» (у зв'язку з доповненням гемостатичними засобами або виробами для місцевого застосування). Доповнено розділ «Медикаменти для громадян, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити» рідкісним імунним захворюванням - хворобою Кавасакі. Доповнено новим розділом «Медичні вироби для слухопротезування». Виключено у звʼязку з повним виконанням договорів розділи «Реактиви для проведення масового скринінгу новонароджених фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром», «Закупівля високовартісного медичного обладнання для опорних закладів охорони здоровʼя у госпітальних округах та закладів охорони здоровʼя, які забезпечують надання інтенсивного лікування, медичного та лабораторного обладнання, для закладів охорони здоровʼя, що належать до сфери управління МОЗ та забезпечують токсиколого-гігієнічну оцінку та розроблення гігієнічних нормативів і регламентів» та «Витратні матеріали для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну».

– Викладено у новій редакції Порядок надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією російської федерації проти України, та Порядок надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України задля приведення їх у відповідність із ЗУ N 3443-IX «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо спрощення процедури надання особам статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сімʼї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України». Передбачено, що рішення про надання (відмову у наданні) відповідного статусу прийматимуть структурні підрозділи з питань ветеранської політики районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад; подання заяви в електронній формі здійснюватиметься засобами Порталу Дія або Єдиного державного реєстру ветеранів війни, а також в паперовій формі через ЦНАП незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування); появу можливості обрати спосіб отримання відповідного посвідчення - або за місцем оформлення посвідчення у структурному підрозділі з питань ветеранської політики, або у ЦНАП тощо.

– Здійснено розподіл у 2024 році залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування якого були кошти, отримані у 2023 році на рахунок для задоволення потреб охорони здоровʼя, відкритий Міністерству охорони здоровʼя в Національному банку, на нову бюджетну програму Міністерству охорони здоровʼя за спеціальним фондом державного бюджету у сумі 23 млн. 648,822 тис. гривень (видатки розвитку) для надання субвенції з державного бюджету районному бюджету Чернігівського району на виконання робіт з капітального ремонту будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області у м. Чернігові. Затверджено Порядок та умови надання у 2024 році субвенції з державного бюджету районному бюджету Чернігівського району на виконання робіт з капітального ремонту будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області у м. Чернігові.

– Внесено зміни до Порядку ведення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України. Розширено у Порядку ведення Реєстру перелік відомостей (документів), які містяться в Реєстрі, додано нові реєстрові дані щодо житлового сертифіката, звернення про фінансування придбання житла, акта дистанційного обстеження. Доповнено Порядок положеннями щодо електронних кабінетів комісії з дистанційного обстеження знищених обʼєктів нерухомого майна та електронного кабінету нотаріуса, розширено функціонал електронного кабінету міністерства.

–Ліквідовано комісію з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 27.05.2022 N 640 «Про утворення комісії з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації».

– Здійснено у 2024 році розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в обсязі 203 млн. 63,2 тис. гривень. Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, зокрема, щодо удосконалення механізму повернення невикористаних залишків коштів субвенції з рахунків територіальних громад на рахунки обласних бюджетів, можливості використовувати залишки коштів субвенції минулих бюджетних періодів, призначених на видатки розвитку, як видатки споживання.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 21.12.2020 N 1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор» з метою приведення її у відповідність до законів «Про адміністративну процедуру», «Про електронні комунікації», «Про внесення до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» та підзаконних нормативно-правових актів.

– Доповнено склад Національного органу з питань протимінної діяльності позицією «Заступник Міністра у справах ветеранів».

– Затверджено перелік компонентів рідкого ракетного палива та інших хімічних речовин, що підлягають утилізації у 2024-2025 роках.

– Внесено зміни до складу Національного агентства кваліфікацій. Введено до складу Національного агентства кваліфікацій на перший строк повноважень Ляха Дмитра Олексійовича та Федюка Василя Васильовича (представників Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських обʼєднань профспілок на національному рівні), а також Шумік Ірину Володимирівну (представника МОН). Введено на другий строк повноважень: Акімову Людмилу Миколаївну, Баланюка Юрія Вікторовича, Лукасевича Андрія Івановича, Моркляника Богдана Васильовича, Осадчук Інну Василівну та Рашкевича Юрія Михайловича. Виведено зі складу Романюка Сергія Михайловича, Семигіну Тетяну Валеріївну та Товстенка Олександра Павловича.

– Схвалено проект додаткової угоди N 1 про внесення змін до Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Охтирська, між Державою Україна та компанією «І. Пі. Україна Бі. Ві.» («EP UKRAINE B.V.», м. Схіпгол, Нідерланди) від 08.11.2021. Проектом встановлено порядок та строки повторного подання інвестором заяви на отримання спецдозволу на користування надрами; розширено права Держави в частині одностороннього припинення дії Угоди у разі недотримання інвестором порядку сплати за спецдозвіл на користування надрами та за геологічні дані (інформацію); продовжено строки форс-мажорних обставин, умови та дати початку виконання зобовʼязань інвестора в період дії правового режиму воєнного стану в Україні в частині одностороннього припинення Державою дії Угоди тощо.

– Схвалено проект додаткової угоди № 1 про внесення змін до Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Грунівська, між Державою Україна та компанією «І. Пі. Україна Бі. Ві.» («EP UKRAINE B. V.» м. Схіпгол, Нідерланди) від 08.11.2021. Проектом встановлено порядок та строки повторного подання інвестором заяви на отримання спецдозволу на користування надрами; розширено права Держави в частині одностороннього припинення дії Угоди у разі недотримання інвестором порядку сплати за спецдозвіл на користування надрами та за геологічні дані (інформацію); продовжено строки форс-мажорних обставин, умови та дати початку виконання зобовʼязань інвестора в період дії правового режиму воєнного стану в Україні в частині одностороннього припинення Державою дії Угоди тощо.

– Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру, що склалася на території Херсонської області внаслідок підриву рф греблі Каховської гідроелектростанції, Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової адміністрації ) 176 млн. 550,081 тис. гривень для проведення аварійно-відновлювальних робіт на обʼєктах водо- та теплопостачання.

– Призначено академічну стипендію КМУ 67 студентам закладів вищої освіти на ІІ семестр 2023/24 навчального року та 15 аспірантам на 2024/25 навчальний рік.

– Схвалено проект Протоколу про внесення змін і продовження дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій. Протоколом передбачаються внесення змін і продовження дії Угоди між Урядом України та Урядом США про співробітництво у сфері науки та технологій, зокрема, у контексті координації виконання положень Угоди, забезпечення прав на інтелектуальну власність, захист інформації та трансфер технологій, збільшення терміну дії Угоди з пʼяти до десяти років тощо.

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