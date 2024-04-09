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Кабмин признал автомобили скорой помощи от партнеров гуманитарной помощью, которую будут ввозить по декларативному принципу

15:46, 9 апреля 2024
Правительство приняло постановление, которым признало предоставленные партнерами медицинские транспортные средства гуманитарной помощью, которая будет ввозиться по декларативному принципу.
Кабмин признал автомобили скорой помощи от партнеров гуманитарной помощью, которую будут ввозить по декларативному принципу
Фото: ГП «Медицинские закупки Украины»
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Во вторник, 9 апреля, Кабинет министров признал предоставленный партнерами медицинский транспорт гуманитарной помощью, которую будут ввозить по декларативному принципу. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Принимаем постановление, которым признаем предоставленные нам партнерами медицинские транспортные средства гуманитарной помощью, ввозимой по декларативному принципу. Таким образом, сможем увеличить автопарк, чтобы удовлетворить все потребности», – отметил Шмыгаль.

Глава правительства поблагодарил страны-партнеры, организации и институты, которые помогают Украине сохранить качество и доступность медицинских услуг.

«Внесены изменения в постановление КМУ от 05.09.2023 N 953 «Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения» с целью приведения его в соответствие с ЗУ N 3448-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины о ввозе, учете, распределения гуманитарной помощи, особенностей налогообложения соответствующих операций и предоставления отчетности». Предусмотрено, что признаются гуманитарной помощью по декларативному принципу соответственно транспортные средства, ввозимые на таможенную территорию Украины для нужд учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности для обеспечения медицинского обслуживания населения, а именно легковые автомобили с объемом двигателя не более 2 000 куб. сантиметров; легковые автомобили с объемом двигателя не более 4200 куб. сантиметров для нужд центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф; автомобили плагин-гибридные и электромобили, стоимость которых не превышает 190 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января года, в котором они ввозятся на таможенную территорию Украины; транспортные средства специального и специализированного назначения (кроме такси, автомобилей инкассации)», — сообщило ранее Правительство.

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