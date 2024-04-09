Избран председатель Авдеевского городского суда Донецкой области

Председателем суда был избран Сергей Пронин.

В Авдеевском городском суде Донецкой области состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда.

Отмечается, что в соответствии с решением собрания судей Авдеевского городского суда Донецкой области №1 от 1 апреля 2024 года, Пронин Сергей Георгиевич избран председателем Авдеевского городского суда Донецкой области сроком до 31 марта 2025 года.

В соответствии с частью 3 статьи 20 Закона Украины о "О судоустройстве и статусе судей" председатель местного суда избирается на должность сроком на три года.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

А еще избрали главу Раздельнянского районного суда Одесской области.

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