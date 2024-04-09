Суд вынес приговор бывшему пограничнику, пытавшемуся за деньги переправлять уклонистов

Суд на два года отправил в дисциплинарный батальон бывшего пограничника, разоблаченного на попытке заработать на уклонистах.

Суд отправил на два года в дисциплинарный батальон бывшего пограничника, пытавшегося незаконно переправить мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«По материалам расследования ГБР суд признал виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины бывшего пограничника из Одесской области. Ему назначено наказание в виде двух лет содержания в дисциплинарном батальоне», — говорится в сообщении.

ГБР отмечает, что в начале декабря 2023 злоумышленник предложил двум своим знакомым «подработку». Они должны на собственном авто перевозить клиентов через государственную границу в Молдову, минуя пункты пропуска и пограничный контроль.

Правоохранитель пообещал двоим мужчинам призывного возраста за 4 тысячи долларов с каждого вывезти их из Украины. Он посадил мужчин в автомобили к знакомым и установил локацию на карте, куда доставить мужчин.

Однако правоохранители задержали перевозчиков с уклонистами в 100 метрах от линии государственной границы. Следствие по гражданским подельникам бывшего пограничника осуществляют другие правоохранительные органы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.