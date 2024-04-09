Практика судів
  1. В Україні

Суд виніс вирок колишньому прикордоннику, який намагався за гроші переправляти ухилянтів

20:29, 9 квітня 2024
Суд на два роки відправив до дисциплінарного батальйону колишнього прикордонника, викритого на спробі заробити на ухилянтях.
Суд виніс вирок колишньому прикордоннику, який намагався за гроші переправляти ухилянтів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд відправив на два роки до дисциплінарного батальйону колишнього прикордонника, який намагався незаконно переправити чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«За матеріалами розслідування ДБР суд визнав винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України колишнього прикордонника з Одеської області. Йому призначене покарання у вигляді двох років тримання в дисциплінарному батальйоні», — йдеться у повідомленні.

ДБР зазначає, що на початку грудня 2023 року зловмисник запропонував двом своїм знайомим «підробіток». Вони мали на власному авто перевозити клієнтів через державний кордон до Молдови, оминаючи пункти пропуску та прикордонний контроль.

Правоохоронець пообіцяв двом чоловікам призовного віку за 4 тисячі доларів з кожного вивезти їх з України. Він посадив чоловіків у авто до знайомих та встановив локацію на карті, куди доставити чоловіків.

Однак правоохоронці затримали перевізників з ухилянтами за 100 метрів від лінії державного кордону. Слідство по цивільним спільникам колишнього прикордонника здійснюють інші правоохоронні органи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін змінив порядок надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Уряд визначив органи, що надаватимуть статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Військовослужбовці перебувають під обстрілами, але не отримують 100 тисяч грн: що вирішив суд

Суд вказав, що факт виконання службових обов`язків у складі військової частини без доказів безпосередньої участі позивача у бойових діях, не створює обов`язку нарахування йому збільшеної додаткової винагороди.

Виконувати обов’язки директора Бюро економічної безпеки буде Сергій Перхун

Нового директора БЕБ досі не призначено, а заступники можуть виконувати обов’язки не більше року.

У США стурбовані намірами грузинського парламенту прийняти закон про іноагентів, а в ЄС чекають від Грузії перевірки доброчесності Вищої ради юстиції

В Грузії готуються ухвалити закон про публікацію звітів організаціями, які отримують іноземне фінансування, а у ЄС вимагають перевірки доброчесності кандидатів до Вищої ради юстиції Грузії за участі міжнародних експертів.

Голова СБУ на час розслідування вручення ТЦК повістки журналісту Слідство.інфо відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту

Раніше Офіс Генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом вручення ТЦК повістки журналісту.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Білова
    Ольга Білова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді