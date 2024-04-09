Суд виніс вирок колишньому прикордоннику, який намагався за гроші переправляти ухилянтів

Суд на два роки відправив до дисциплінарного батальйону колишнього прикордонника, викритого на спробі заробити на ухилянтях.

Суд відправив на два роки до дисциплінарного батальйону колишнього прикордонника, який намагався незаконно переправити чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«За матеріалами розслідування ДБР суд визнав винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України колишнього прикордонника з Одеської області. Йому призначене покарання у вигляді двох років тримання в дисциплінарному батальйоні», — йдеться у повідомленні.

ДБР зазначає, що на початку грудня 2023 року зловмисник запропонував двом своїм знайомим «підробіток». Вони мали на власному авто перевозити клієнтів через державний кордон до Молдови, оминаючи пункти пропуску та прикордонний контроль.

Правоохоронець пообіцяв двом чоловікам призовного віку за 4 тисячі доларів з кожного вивезти їх з України. Він посадив чоловіків у авто до знайомих та встановив локацію на карті, куди доставити чоловіків.

Однак правоохоронці затримали перевізників з ухилянтами за 100 метрів від лінії державного кордону. Слідство по цивільним спільникам колишнього прикордонника здійснюють інші правоохоронні органи.

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