Використання власного посуду в закладах громадського харчування: що треба знати

Оператор ринку несе відповідальність за дотримання гігієнічних вимог, в тому числі за належну якість і чистоту посуду, в якому відпускаються напої.

В Україні та світі збереження навколишнього середовища, зокрема зменшення використання виробів із пластику, є нагальною проблемою сьогодення. З цією метою окремі кав’ярні пропонують споживачам купувати каву, чай, тощо на виніс у власний посуд, відмовившись від одноразового, заохочуючи покупців різноманітними знижками та бонусами. Чи не суперечить це чинному законодавству?

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила, що оператори ринку зобов’язані забезпечувати дотримання гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу, що регламентовано статтею 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Водночас відповідно до пункту 7.4 Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 липня 2003 року № 185, продаж безалкогольних та слабоалкогольних напоїв здійснюють на винос, на розлив у посуд споживачів, а також для споживання на місці.

Продаж напоїв на розлив дозволяється тільки в чистий посуд.

«Отже, оператор ринку несе відповідальність за дотримання гігієнічних вимог, в тому числі за належну якість і чистоту посуду, в якому відпускаються напої. І якщо чистота власного посуду споживача викликає сумніви в оператора ринку – він має право відмовити у відпуску напоїв в цю тару», - зазначає Держпродспоживслужба.

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