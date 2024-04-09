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Голова СБУ на час розслідування вручення ТЦК повістки журналісту Слідство.інфо відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту

15:04, 9 квітня 2024
Раніше Офіс Генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом вручення ТЦК повістки журналісту.
Голова СБУ на час розслідування вручення ТЦК повістки журналісту Слідство.інфо відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту
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Голова Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство-інфо». Про це повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначає агентство, у пресслужбі уточнили, що за рішенням голови СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО «А». «Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань», - повідомили у пресслужбі.

«Служба безпеки висловлює повагу ЗМІ та журналістам за ефективну спільну роботу на інформаційному фронті проти російської агресії», - додали в українській спецслужбі.

Нагадаємо, раніше Офіс Генерального прокурора повідомив, що розпочав кримінальне провадження через вручення повістку ТЦК журналісту Слідства.інфо.

«В зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту Слідство.інфо, Офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань», - повідомили в ОГП.

В свою чергу, як вказує інформаційне агентство, у командуванні Сухопутних військ заявили, що за цим фактом проводять службову перевірку для встановлення всіх обставин події. Службову перевірку доручив провести і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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