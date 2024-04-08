За фактом вручення ТЦК повістки журналісту Слідство.інфо відкрили кримінальне провадження

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом можливого зловживання та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК через вручення повістки журналісту Слідства.інфо.

Офіс Генерального прокурора повідомив, що розпочав кримінальне провадження через інцидент із журналістом Слідства.інфо.

«В зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту Слідство.інфо, Офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань», - повідомили в ОГП.

Нагадаємо, що працівників телемарафону забронювали від мобілізації. Телеканали, які беруть участь у телемарафоні, отримали статус критично важливих для функціонування економіки.

Автор: Наталя Мамченко

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