За фактом вручення ТЦК повістки журналісту Слідство.інфо відкрили кримінальне провадження

Офіс Генерального прокурора повідомив, що розпочав кримінальне провадження через інцидент із журналістом Слідства.інфо.
«В зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту Слідство.інфо, Офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань», - повідомили в ОГП.
Нагадаємо, що працівників телемарафону забронювали від мобілізації. Телеканали, які беруть участь у телемарафоні, отримали статус критично важливих для функціонування економіки.
Автор: Наталя Мамченко
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