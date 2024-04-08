Працівники телемарафону «Єдині новини» отримали бронь від мобілізації

Телеканали, які беруть участь у телемарафоні, отримали статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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Телевізійним каналам, які беруть участь у телемарафоні «Єдині новини», Мінкульт підтвердил статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, передає Інтерфакс-Україна.

Встановлено, що ТОВ «Ми-Україна» (телеканал «Ми-Україна»), ТОВ «ТРК «Студія 1+1» (телеканал «1+1»), ТОВ «МК ТРК» (телеканал ICTV), ПрАТ «Телеканал «Інтер» (телеканал «Інтер»), державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада» (телеканал «Рада») та Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (телеканал «Суспільні новини») відповідають критеріям підприємства, установи та організації, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і підтвердило цей статус.

Крім того, у 2024 року такий статус надано та підтверджено: представництву Британської телерадіомовної корпорації (ВВС), Українському національному інформаційному агентству «Укрінформ», ТОВ «Новий канал», ТОВ «Старлайн медіа», ТОВ «Телеканал СТБ», ТОВ «Хмарочос медіа», ТОВ «УНІАН ТБ», представництву Deutsche Welle, ПрАТ «ТК «ТЕТ», ТОВ «ТРК «НБМ», а також Національній спілці журналістів України та низці інших підприємств, установ та організацій у сфері відання Мінкультури.

Нагадаємо, у січні 2024 року в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв повідомляв, що бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних підприємств, установ і організацій, неможливе й не відбувається. Водночас він зазначав, що в кожному закладі культури та інформаційної сфери, який належить до стратегічного напряму, відомство забезпечило бронювання 50% військовозобов'язаних.

Раніше ми писали, що у Раді обговорюють можливість бронювання до 50% військовозобов'язаних співробітників підприємств за умови сплати військового збору на кожного працівника.

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