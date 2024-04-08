Практика судів
  1. В Україні

Працівники телемарафону «Єдині новини» отримали бронь від мобілізації

13:29, 8 квітня 2024
Телеканали, які беруть участь у телемарафоні, отримали статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Працівники телемарафону «Єдині новини» отримали бронь від мобілізації
Фото: informator.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Телевізійним каналам, які беруть участь у телемарафоні «Єдині новини», Мінкульт підтвердил статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, передає Інтерфакс-Україна.

Встановлено, що ТОВ «Ми-Україна» (телеканал «Ми-Україна»), ТОВ «ТРК «Студія 1+1» (телеканал «1+1»), ТОВ «МК ТРК» (телеканал ICTV), ПрАТ «Телеканал «Інтер» (телеканал «Інтер»), державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада» (телеканал «Рада») та Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (телеканал «Суспільні новини») відповідають критеріям підприємства, установи та організації, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і підтвердило цей статус.

Крім того, у 2024 року такий статус надано та підтверджено: представництву Британської телерадіомовної корпорації (ВВС), Українському національному інформаційному агентству «Укрінформ», ТОВ «Новий канал», ТОВ «Старлайн медіа», ТОВ «Телеканал СТБ», ТОВ «Хмарочос медіа», ТОВ «УНІАН ТБ», представництву Deutsche Welle, ПрАТ «ТК «ТЕТ», ТОВ «ТРК «НБМ», а також Національній спілці журналістів України та низці інших підприємств, установ та організацій у сфері відання Мінкультури.

Нагадаємо, у січні 2024 року в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв повідомляв, що бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних підприємств, установ і організацій, неможливе й не відбувається. Водночас він зазначав, що в кожному закладі культури та інформаційної сфери, який належить до стратегічного напряму, відомство забезпечило бронювання 50% військовозобов'язаних.

Раніше ми писали, що у Раді обговорюють можливість бронювання до 50% військовозобов'язаних співробітників підприємств за умови сплати військового збору на кожного працівника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект про перезавантаження Бюро економічної безпеки винесуть на повторне перше читання

Доопрацьована комітетом версія передбачає відбір і подання на розгляд прем’єр-міністра не більше двох кандидатур на посаду директора БЕБ.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію для громадян передбачать штрафи від 17 до 22,5 тисяч грн, для юросіб – від 34 тисяч грн

Тюремних термінів за відмову від проходження медогляду не буде, однак будуть штрафи для громадян та юросіб за порушення законів про мобілізацію, а також необхідно буде повідомити ТЦК свою реальну адресу, номер телефону та адресу електронної пошти.

Комітет повторно розгляне ідею з блокуванням рахунків і забороною керування авто для ухилянтів – Ірина Фріз

Комітет з нацбезпеки повернувся до питання заходів для ухилянтів у вигляді блокування рахунків, заборони керування транспортними засобами та виїзду за кордон.

Реформа фінансового контролю і підтримка довіри до Міноборони – створено Аудиторський комітет за участі іноземних оцінювачів

До складу Аудиторського комітету увійшли зокрема керівник Служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО і оцінювач наглядових програм Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США.

План Ukraine Facility на 50 млрд євро «гроші в обмін на реформи» від ЄС передбачає можливість зупинити платежі чи вимагати повернення коштів, якщо Україна допустить корупцію або шахрайство

Регламент щодо введення фінансового інструменту Ukraine Facility передбачає право Єврокомісії зменшувати підтримку і відшкодовувати будь-яку суму, або вимагати дострокового повернення позики, у випадках серйозних порушень, шахрайства, корупції чи конфлікту інтересів, що впливають на фінансові інтереси ЄС, які не були виправлені Україною.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова