Работники телемарафона «Единые новости» получили бронь от мобилизации

Телеканалы, которые участвуют в телемарафоне, получили статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Фото: informator.ua

Телевизионным каналам, которые участвуют в телемарафоне «Единые новости», Минкультуры подтвердило статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, передает Интерфакс-Украина.

Установлено, что ООО «Мы-Украина» (телеканал «Мы-Украина), ООО «ТРК «Студия 1+1» (телеканал «1+1»), ООО «МК ТРК» (телеканал ICTV), ЧАО «Телеканал «Интер» (телеканал «Интер»), государственное предприятие «Парламентский телеканал «Рада» (телеканал «Рада») и Акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (телеканал «Суспильне новости») отвечают критериям предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, и подтвердило данный статус.

Кроме того, в 2024 году такой статус предоставлен и подтвержден: представительству Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС), Украинскому национальному информационному агентству «Укринформ», ООО «Новый канал», ООО «Старлайн медиа», ООО «Телеканал СТБ», ООО «Хмарочос медиа», ООО «УНИАН ТБ», представительству Deutsche Welle, ЧАО «ТК «ТЕТ», ООО «ТРК «НБМ», а также Национальному союзу журналистов Украины и ряду других предприятий, учреждений и организаций в сфере ведения Минкультуры.

В январе и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявлял, что бронирование военнообязанных деятелей культуры, которые не являются работниками стратегических предприятий, учреждений и организаций, невозможно и не происходит. В то же время он отмечал, что в каждом учреждении культуры и информационной сферы, которое относится к стратегическому направлению, ведомство обеспечило бронирование 50% военнообязанных.

Ранее сообщалось, что в Раде обсуждают возможность бронирования до 50% военнообязанных сотрудников предприятий при условии уплаты военного сбора на каждого работника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.