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В Харькове задержали инженеров-предателей, которые помогали подключить Запорожскую АЭС к «росатому»

16:04, 8 апреля 2024
Задержали шесть бывших чиновников проектных институтов Украины, работавших на «росатом».
В Харькове задержали инженеров-предателей, которые помогали подключить Запорожскую АЭС к «росатому»
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В Харькове задержаны инженеры-проектировщики, которые за деньги от российской стороны пытались способствовать подключению Запорожской атомной электростанции к "росатому". Об этом сообщает СБУ.

Как сообщается, задержаны шесть бывших чиновников проектных институтов Украины, работавшие на подсанкционный российский "росатом".

По заказу корпорации из рф они разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для улучшения российских атомных электростанций. Особенно это касалось Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской АЭС.

Кроме того, сотрудники "росатома" намеревались привлечь своих сотрудников для выполнения высокотехнологичных задач на временно оккупированных территориях на юге Украины. Там фигуранты должны помочь оккупантам полностью интегрировать Запорожскую атомную электростанцию в энергетическую систему рф.

Однако СБУ заблаговременно разоблачила вражеских пособников, пошагово задокументировала их преступные действия и задержала на этапе подготовки проектной документации для россиян.

Тем самым СБУ сорвала попытки "росатома" получить доступ к стратегически важным украинским технологиям.

Основным фигурантом производства руководитель проектной организации в Харькове. Чиновник наладил контакт с россиянами из-за своего родственника – владельца российской компании, выполняющей подряды "росатома".

Контакт между собой поддерживали через популярный мессенджер и электронную почту. К преступной деятельности харьковчанин привлек еще пятерых местных ученых в области атомной энергетики.

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