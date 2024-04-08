Практика судів
  1. В Україні

У Харкові затримали інженерів-зрадників, які допомагали підключити Запорізьку АЕС до «росатома»

16:04, 8 квітня 2024
Затримали шістьох колишніх посадовців проектних інститутів України, які працювали на «росатом».
У Харкові затримали інженерів-зрадників, які допомагали підключити Запорізьку АЕС до «росатома»
Фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові затримали інженерів-проектувальників, які за гроші від російської сторони намагалися сприяти підключенню Запорізької атомної електростанції до "росатома". Про це повідомляє СБУ.

Як повідомляється, затримано шістьох колишніх посадовців проектних інститутів України, які працювали на підсанкційний російський "росатом".

На замовлення корпорації з рф вони розробляли науково-дослідну та проєктну документацію для покращення російських атомних електростанцій Особливо це стосувалося Курської, Ростовської, Нововоронезької та Балаковської АЕС.

Крім того, співробітники "росатому" мали намір залучити своїх співробітників для виконання високотехнологічних завдань на тимчасово окупованих територіях на півдні України. Там фігуранти мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи рф.

Однак СБУ завчасно викрила ворожих пособників, покроково задокументувала їхні злочинні дії та затримала на етапі підготовки проєктної документації для росіян.

Тим самим СБУ зірвала спроби Росатома отримати доступ до стратегічно важливих українських технологій.

Основним фігурантом провадження є керівник проєктної організації у Харкові. Посадовець налагодив контакт з росіянами через свого родича - власника російської компанії, яка виконує підряди Росатома.

Контакт між собою підтримували через популярний месенджер та електронну пошту. До злочинної діяльності харків’янин залучив ще п’ятьох місцевих науковців у галузі атомної енергетики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За фактом вручення ТЦК повістки журналісту Слідство.інфо відкрили кримінальне провадження

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом можливого зловживання та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК через вручення повістки журналісту Слідства.інфо.

Комітет рекомендував парламенту схвалити законопроект про мобілізацію засуджених

Засуджені, що мобілізувалися, таким чином отримають умовно-дострокове звільнення.

Законопроект про перезавантаження Бюро економічної безпеки винесуть на повторне перше читання

Доопрацьована комітетом версія передбачає відбір і подання на розгляд прем’єр-міністра не більше двох кандидатур на посаду директора БЕБ.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію для громадян передбачать штрафи від 17 до 22,5 тисяч грн, для юросіб – від 34 тисяч грн

Тюремних термінів за відмову від проходження медогляду не буде, однак будуть штрафи для громадян та юросіб за порушення законів про мобілізацію, а також необхідно буде повідомити ТЦК свою реальну адресу, номер телефону та адресу електронної пошти.

План Ukraine Facility на 50 млрд євро «гроші в обмін на реформи» від ЄС передбачає можливість зупинити платежі чи вимагати повернення коштів, якщо Україна допустить корупцію або шахрайство

Регламент щодо введення фінансового інструменту Ukraine Facility передбачає право Єврокомісії зменшувати підтримку і відшкодовувати будь-яку суму, або вимагати дострокового повернення позики, у випадках серйозних порушень, шахрайства, корупції чи конфлікту інтересів, що впливають на фінансові інтереси ЄС, які не були виправлені Україною.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова