У Харкові затримали інженерів-зрадників, які допомагали підключити Запорізьку АЕС до «росатома»

Затримали шістьох колишніх посадовців проектних інститутів України, які працювали на «росатом».

Фото: СБУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові затримали інженерів-проектувальників, які за гроші від російської сторони намагалися сприяти підключенню Запорізької атомної електростанції до "росатома". Про це повідомляє СБУ.

Як повідомляється, затримано шістьох колишніх посадовців проектних інститутів України, які працювали на підсанкційний російський "росатом".

На замовлення корпорації з рф вони розробляли науково-дослідну та проєктну документацію для покращення російських атомних електростанцій. Особливо це стосувалося Курської, Ростовської, Нововоронезької та Балаковської АЕС.

Крім того, співробітники "росатому" мали намір залучити своїх співробітників для виконання високотехнологічних завдань на тимчасово окупованих територіях на півдні України. Там фігуранти мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи рф.

Однак СБУ завчасно викрила ворожих пособників, покроково задокументувала їхні злочинні дії та затримала на етапі підготовки проєктної документації для росіян.

Тим самим СБУ зірвала спроби Росатома отримати доступ до стратегічно важливих українських технологій.

Основним фігурантом провадження є керівник проєктної організації у Харкові. Посадовець налагодив контакт з росіянами через свого родича - власника російської компанії, яка виконує підряди Росатома.

Контакт між собою підтримували через популярний месенджер та електронну пошту. До злочинної діяльності харків’янин залучив ще п’ятьох місцевих науковців у галузі атомної енергетики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.