Укрпошта анонсувала нові марки з новітніми зразками зброї українського виробництва: фото

«Укрпошта» анонсувала благодійний випуск нового поштового блоку з воєнними марками «Зброя перемоги. Made in UA». Про це повідомляє пресслужба компанії.
У поштовому блоці — шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва:
Зазначається, що новинку буде введено в обіг 13 квітня – в День працівника оборонно-промислового комплексу України.
Вже зараз марки та листівки зі зброєю, виробленою в Україні, можна передзамовити на сайті «Укрпошти». А з 13-15 квітня українці зможуть придбати їх у відділеннях по всій країні.
Зазначається, що 30 грн з кожного проданого поштового блока – донат на підтримку Сил безпеки й оборони України. Тираж нової поштової марки становить 120 тисяч екземплярів. Дизайнери – Сергій та Олександр Харуки.
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