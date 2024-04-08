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Реформа фінансового контролю і підтримка довіри до Міноборони – створено Аудиторський комітет за участі іноземних оцінювачів

13:09, 8 квітня 2024
До складу Аудиторського комітету увійшли зокрема керівник Служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО і оцінювач наглядових програм Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США.
Реформа фінансового контролю і підтримка довіри до Міноборони – створено Аудиторський комітет за участі іноземних оцінювачів
Джерело фото: armyinform.com.ua
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Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про створення Аудиторського комітету, куди увійдуть зокрема керівник Служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО і оцінювач наглядових програм Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США, повідомили у Міноборони.

Аудиторський комітет буде новим координаційним дорадчим органом для Департаменту внутрішнього аудиту.  

Комітет є однією зі складових нової моделі реформи фінансового контролю в Міністерстві оборони України.

«До складу комітету входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України з багаторічним досвідом надання послуг із внутрішнього аудиту.  

Аудиторський комітет створюється для консультацій та розгляду питань, пов’язаних із провадженням діяльності з внутрішнього аудиту, підготовки рекомендацій щодо вдосконалення його роботи в Міністерстві оборони, підтримання високої довіри суспільства до Міністерства, як державної інституції. Він підсилюватиме функцію внутрішнього аудиту, й водночас буде органом, який розбудовуватиме його функціонал», зазначили у Міноборони.

«Створення Аудиторського комітету – це можливість залучити до роботи у сфері внутрішнього аудиту визнаних іноземних партнерів. Міноборони запросило до комітету фахівців, які мають належну експертизу, репутацію, авторитет, навички й досвід. Орган слугуватиме «запобіжником» від політичного втручання. Такий крок говорить про нашу готовність до впровадження найвищих міжнародних стандартів», – зазначив заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

Як вказала у відомстві, до складу Аудиторського комітету Міністерства оборони України входять:

Франсуа Готьє — керівник Служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО (м. Брюссель);

Джозеф Інгігнолі — аналітик/оцінювач  наглядових програм Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США;

Джон Чесшир — керівник компанії з внутрішнього аудиту JC Audit Training Ltd (м. Оксфорд), член міжнародного інституту внутрішніх аудиторів;

Манфред ван Кестерен — міжнародний експерт з державного внутрішнього фінансового контролю в рамках програми EU4PFM в Україні;

Руслана Рудницька — українська експертка національних та міжнародних проектів під егідою Міністерства фінансів України та Рахункової палати.

Також до Аудиторського комітету входять заступник Міністра оборони Юрій Джигир та Державний секретар Міністерства оборони Людмила Дараган.  

Також нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» повідомляла про те, що Регламент щодо введення фінансового інструменту Ukraine Facility передбачає право Єврокомісії зменшувати підтримку і відшкодовувати будь-яку суму, або вимагати дострокового повернення позики, у випадках серйозних порушень, шахрайства, корупції чи конфлікту інтересів, що впливають на фінансові інтереси ЄС, які не були виправлені Україною.

Автор: Наталя Мамченко

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Регламент щодо введення фінансового інструменту Ukraine Facility передбачає право Єврокомісії зменшувати підтримку і відшкодовувати будь-яку суму, або вимагати дострокового повернення позики, у випадках серйозних порушень, шахрайства, корупції чи конфлікту інтересів, що впливають на фінансові інтереси ЄС, які не були виправлені Україною.

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