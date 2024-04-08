Реформа финансового контроля и поддержка доверия к Минобороны – создан Аудиторский комитет с участием иностранных оценщиков

В состав Аудиторского комитета вошли в частности руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО и оценщик надзорных программ Офиса Генерального инспектора Департамента обороны США.

Источник фото: armyinform.com.ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ о создании Аудиторского комитета, куда войдут в частности руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО и оценщик наблюдательных программ Офиса Генерального инспектора Департамента обороны США, сообщили в Минобороны.

Аудиторский комитет станет новым координационным совещательным органом для Департамента внутреннего аудита.

Комитет является одной из составляющих новой модели реформы финансового контроля в Министерстве обороны Украины.

«В состав комитета входят сертифицированные внутренние аудиторы из государств-членов НАТО и Украины с многолетним опытом предоставления услуг по внутреннему аудиту.

Аудиторский комитет создается для консультаций и рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением деятельности по внутреннему аудиту, подготовки рекомендаций по совершенствованию его работы в Министерстве обороны, поддержания высокого доверия общества к Министерству как государственной институции. Он будет усиливать функцию внутреннего аудита и будет органом, который будет развивать его функционал», отметили в Минобороны.

«Создание Аудиторского комитета – это возможность привлечь для работы в сфере внутреннего аудита признанных иностранных партнеров. Минобороны пригласило в комитет специалистов, имеющих должную экспертизу, репутацию, авторитет, навыки и опыт. Орган будет служить предохранителем от политического вмешательства. Такой шаг говорит о нашей готовности к внедрению самых высоких международных стандартов», – отметил заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

Как указала в ведомстве, в состав Аудиторского комитета Министерства обороны Украины входят:

Франсуа Готье – руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО (г. Брюссель);

Джозеф Ингигноли – аналитик/оценщик надзорных программ Офиса Генерального инспектора Департамента обороны США;

Джон Чесшир – руководитель компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd (г. Оксфорд), член международного института внутренних аудиторов;

Манфред ван Кестерен – международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы EU4PFM в Украине;

Руслана Рудницкая – украинская экспертка национальных и международных проектов под эгидой Министерства финансов Украины и Счетной палаты.

Также в Аудиторский комитет входят заместитель Министра обороны Юрий Джигир и Государственный секретарь Министерства обороны Людмила Дараган.

Также напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что Регламент о введении финансового инструмента Ukraine Facility предусматривает право Еврокомиссии уменьшать поддержку и возмещать любую сумму или требовать досрочного возврата займа, в случаях серьезных нарушений, мошенничества, коррупции или конфликта интересов, влияющих на финансовые интересы ЕС, которые не были исправлены Украиной.

Автор: Наталья Мамченко

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