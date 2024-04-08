Как проверить назначение пенсии онлайн: разъяснение

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как проверить назначение пенсии онлайн.
Узнать о назначении пенсии можно онлайн – на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Просмотреть информацию о пенсии может лицо, имеющее статус пенсионера.
Для получения доступа к информации необходимо предпринять несколько шагов:
- авторизироваться на портале;
- в левом боковом меню выбрать раздел «Моя пенсия».
Пенсионеру будет доступна следующая информация:
данные по пенсионному делу (вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионной выплаты, срок, на который назначена пенсия);
протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии;
электронное пенсионное дело (отсканированные документы, относящиеся к пенсии).
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