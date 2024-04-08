Как проверить назначение пенсии онлайн: разъяснение

Просмотреть информацию о назначении выплат может лицо, имеющее статус пенсионера.

Фото: kadrovik.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как проверить назначение пенсии онлайн.

Узнать о назначении пенсии можно онлайн – на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Просмотреть информацию о пенсии может лицо, имеющее статус пенсионера.

Для получения доступа к информации необходимо предпринять несколько шагов:

- авторизироваться на портале;

- в левом боковом меню выбрать раздел «Моя пенсия».

Пенсионеру будет доступна следующая информация:

данные по пенсионному делу (вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионной выплаты, срок, на который назначена пенсия);

протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии;

электронное пенсионное дело (отсканированные документы, относящиеся к пенсии).

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