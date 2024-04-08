Як перевірити призначення пенсії онлайн: роз’яснення

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як перевірити призначення пенсії онлайн.
Дізнатися про призначення пенсії можна онлайн — на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Переглянути інформацію про пенсію може особа, яка має статус пенсіонера.
Для отримання доступу до інформації необхідно здійснити кілька кроків:
- авторизуватися на порталі;
- у лівому боковому меню обрати розділ «Моя пенсія».
Пенсіонеру буде доступна така інформація:
дані з пенсійної справи (вид пенсії, загальна сума призначеної пенсії, складові пенсійної виплати, строк, на який призначена пенсія);
протокол/розпорядження про призначення/перерахунок пенсії;
електронна пенсійна справа (відскановані документи, які стосуються пенсії).
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