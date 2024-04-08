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Як перевірити призначення пенсії онлайн: роз’яснення

21:26, 8 квітня 2024
Переглянути інформацію про призначення виплат може особа, яка має статус пенсіонера.
Як перевірити призначення пенсії онлайн: роз’яснення
Фото: kadrovik.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як перевірити призначення пенсії онлайн.

Дізнатися про призначення пенсії можна онлайн — на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. 

Переглянути інформацію про пенсію може особа, яка має статус пенсіонера.

Для отримання доступу до інформації необхідно здійснити кілька кроків:

- авторизуватися на порталі;

- у лівому боковому меню обрати розділ «Моя пенсія».

Пенсіонеру буде доступна така інформація:

дані з пенсійної справи (вид пенсії, загальна сума призначеної пенсії, складові пенсійної виплати, строк, на який призначена пенсія);

протокол/розпорядження про призначення/перерахунок пенсії;

електронна пенсійна справа (відскановані документи, які стосуються пенсії).

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