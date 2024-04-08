Мобілізовані адвокати не мають права одночасно здійснювати адвокатську діяльність – НААУ

У НААУ застерегли щодо наслідків поєднання військової служби і адвокатської діяльності – вважають, що надання мобілізованими адвокатами правничої допомоги може призвести до низки проблем.

Надання мобілізованим адвокатам можливості продовжувати адвокатську діяльність під час перебування на службі в ЗСУ, знищить незалежність професії, позначиться на якості роботи, а також спричинить конфлікт присяг. Про це зазначає Національна асоціація адвокатів України (НААУ).

Так, як писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроект 11014 про внесення змін до статті 7 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо уточнення підстав несумісності з діяльністю адвоката», якою пропонують дозволити адвокатам, які призвані в лави Збройних сил України по мобілізації, і надалі надавати правничу допомогу. При цьому обмеження несумісності стосуватимуться лише військової служби за контрактом або альтернативної (невійськової) служби.

Таким чином, депутати пропонують, аби адвокати, які призвані до лав Збройних Сил України по мобілізації, зберігали свій діючий статус та змогли і надалі надавати правничу допомогу.

Як вказують автори, в умовах повномасштабного вторгнення та несення військової служби, адвокати стикаються з низкою проблем у своїй діяльності. Так, зокрема статтею 7 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлюються вимоги щодо несумісності відносно діяльності адвоката, зокрема, однією з яких є військова або альтернативна (невійськова) служба. Рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року №124 затверджено Роз’яснення з питань, що виникають при мобілізації та призову на військову службу осіб, які здійснюють адвокатську діяльність. Відповідно до даного розʼяснення адвокат не має права здійснювати адвокатську діяльність під час проходження військової служби, в тому числі на умовах мобілізації. Порушення цього обмеження є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Таким чином, у разі мобілізації адвоката, він зобовʼязаний зупинити своє право на зайняття адвокатською діяльністю.

Ця ситуація, як зазначають депутати, порушує вимоги щодо гарантій адвокатської діяльності, оскільки зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю буде зумовлено не безпосереднім бажанням та діями адвоката, а діями державних органів, які призвали його в умовах мобілізації.

На думку ж Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ, який дослідив положення цього законопроекту, у разі реалізації проекту мобілізовані адвокати де-юре зможуть надавати правничу допомогу, що може призвести до низки проблем.

«По-перше, не забезпечуватиметься принцип незалежності адвокатури, гарантований статтею 131-2 Конституції. Бо адвокат, який проходить військову службу, має виконувати накази військового командування, отже, не може бути незалежним.

По-друге, виникає питання щодо якості надання правничої допомоги мобілізованими адвокатами, які мають зосередитися на виконанні завдань із відсічі збройної агресії проти України та захисту суверенітету нашої держави.

По-третє, у випадку поєднання статусів адвоката та військовослужбовця виникає ситуація, коли людина повинна дотримуватись одночасно двох принципів: незалежності для адвокатської діяльності та єдиноначальності й підпорядкування - для військової служби. А вони прямо суперечать один одному. І адвокат, і військовий (у т. ч. призваний до лав ЗСУ за мобілізацією) дають присяги, а у випадку суміщення цих статусів обидві присяги будуть порушені.

За таких обставин, вважають у НААУ, законопроект потребує доопрацювання» - зазначили у Комітеті.

Також у НААУ нагадали, що Рада адвокатів України 3 березня 2022 року прийняла рішення №24, яким встановила, що у період воєнного стану не вважатиметься порушенням вимог щодо несумісності проходження військової або альтернативної (невійськової) служби адвокатами та вирішила не застосовувати таку підставу для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

«Разом із тим, таке рішення не дає мобілізованим адвокатам право продовжувати здійснювати адвокатську діяльність», - підсумували у НААУ.

Автор: Наталя Мамченко

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