В Україні можуть створити зоополіцію для ефективного розслідування справ про знущання над тваринами: петиція зібрала необхідні голоси

Петиція із закликом створити в структурі Національної поліції підрозділ зоополіції набрала 25 тисяч голосів.

Фото Поліції Рівненської області

У понеділок, 8 квітня, петиція із закликом створити в структурі Національної поліції підрозділ зоополіції для ефективного розслідування справ про знущання над тваринами набрала 25 тисяч голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 6 березня і станом на 8 квітня набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

«Ми просимо Кабінет Міністрів доручити Міністерству внутрішніх справ України створити в структурі Національної поліції України підрозділ зоополіції, та розробити нормативно-правову базу для його діяльності, затвердивши відповідне Положення та наділивши зоополіцію відповідними повноваженнями», - йдеться в тексті петиції.

Авторка петиції наголошує, що з року в рік стаються нові випадки жорстокого поводження з тваринами, а поліція в більшості випадків «не володіє достатнім рівнем знань» або просто не діє, «бо не вважає тварин вартими своєї уваги».

На думку авторки, правоохоронці зоополіції могли б:

складати адмінпротоколи про жорстоке поводження з тваринами;

відкривати кримінальне провадження за відповідною статтею та проводити досудове розслідування;

тимчасово вилучати тварин у їхніх власників;

та стежити за дотриманням власниками тварин правил їхнього утримання.

Тепер петицію має розглянути Кабінет Міністрів.

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