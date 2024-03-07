До Кабміну подали петицію про створення в Україні зоополіції для ефективного розслідування справ про знущання над тваринами

Відповідальність за жорстоке поводження із тваринами залишилась лише на папері, а у поліції маса інших справ – тому необхідно створити окремий підрозділ, який спеціалізуватиметься на злочинах проти тварин.

Джерело фото: facebook.com/UA.KyivPolice

На сайті петицій Уряду зареєстрована петиція про створення в Україні зоополіції. Як зазначає автор, з року в рік ми чуємо про нові випадки жорстокого поводження з тваринами: від утримання власниками собак на короткій прив’язі чи без будки, побиття тварин власниками під час вигулу чи на території власних домоволодінь, знущання над тваринами з боку підлітків, неналежного транспортування, в т. ч. сільськогосподарських тварин, збиття тварин автівками і залишення їх напризволяще, вбивства тварин шляхом задушшя чи утоплення до замуровування котів в підвалах та масових отруєнь безпритульних собак догхантерами чи комунальниками.

«Але найгірше, що поліція в більшості випадків не володіє достатнім рівнем знань (навіть не зважаючи на численні тренінги, які регулярно проводять зоозахисники для представників поліції) або просто бездіє, бо не вважає тварин вартими своєї уваги.

Слідча та судова практика свідчить, що багато з тих осіб, які знущалися над тваринами в подальшому вчинили тяжкі злочини проти життя та здоров’я людей.

Дослідження Єльського університету показали, що 80% досліджуваних засуджених за насильницькі злочини мають історію заподіяння шкоди або вбивства тварин. Раніше, за жорстоке поводження з тваринами був передбачений лише штраф в розмірі 850 грн. У 2017 році Верховна Рада України прийняла зміни до законодавства, якими посилила відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Зокрема штрафи замінено на позбавлення волі строком від 2 до 8 років. А 15.07.2021 були прийняті зміни до законодавства (Закон № № 1684-IX), якими чітко розмежували склад адміністративного та кримінального правопорушення, і тепер кримінальне покарання передбачене не лише за загибель тварини, а й за завдання їй тілесних ушкоджень.

Однак, ми майже не чуємо гучних кейсів та судових вироків винуватцям жорстокого поводження з тваринами.

Більш того представники Національної поліції інколи взагалі не реагують на випадки жорстокого поводження з тваринами, не знають законодавчих норм поводження з тваринами, не можуть розмежувати адміністративне та кримінальне правопорушення, не вміють здійснювати слідчі дії в межах кримінального провадження за ст.299 КК України. А часто просто не виїжджають на виклик.

Звісно є поодинокі випадки притягнення осіб до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Але і цих випадків не відбулося б, якби не тиск громадськості та зоозахисників.

В чому проблема? Відповідь дуже проста. Поліція зайнята тисячами інших справ. Питання жорстокого поводження з тваринами в них, м’яко кажучи, не в пріоритеті.

Як вирішити ситуацію? Необхідно створити підрозділ зоополіції в структурі Національної поліції України. Окрім реагування на випадки жорстокого поводження з тваринами: складання адмінпротоколів та винесення постанов за ст.89 КУпАП, відкриття кримінального провадження за ст.299 КК України та проведення досудового розслідування, в тому числі проведення обшуку в приватних оселях за рішенням суду в рамках кримінального провадження та тимчасового вилучення тварин при жорстокому поводженні з ними, зоополіція також може слідкувати за дотриманням власниками тварин правил утримання тварин (домашніх, диких, сільськогосподарських) та складання адмінпротоколів за ст.88-1, ст.154 КУпАП.

Гуманне ставлення до тварин - невід’ємна частина цивілізованого суспільства. Відповідно до п.7 ст.116 Конституції України Кабінет Міністрів України здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю. Відповідно до п.9 ст.116 Конституції України Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. Жорстоке поводження з тваринами - це не лише адміністративне правопорушення в сфері охорони природи, реагування на яке є обов’язковими в євроінтеграційному процесі України, а й кримінальне правопорушення в сфері громадського порядку (ст.299 КК України належить до Розділу XII КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ), що вимагає особливої уваги з боку органів державної влади, особливо з урахуванням того, що злочинці, які вчиняють жорстоке поводження з тваринами є більш небезпечними в порівнянні з іншими і схильні до проявів різних форм насильства щодо людей, та в переважній більшості випадків, залишаючись безкарними становлять підвищену небезпеку для суспільства, вчиняючи в подальшому насильницькі злочини проти людей.

Яскравим прикладом є так звані «дніпропетровські маніяки», які вбили 21 людину, а до того вбили величезну кількість тварин, знімаючи це на відео.

Націполіція не реагує належним чином на кримінальні і адміністративні правопорушення в сфері поводження з тваринами, а поліцейські не володіють спеціальними знаннями, необхідними для складання адмінпротоколів за ст.88-1, ст.154, розгляду адмінсправ за ст.89 КУпАП та розслідування злочинів за ст.299 ККУ. Тому вкрай актуальним і необхідним є спеціалізований підрозділ, уповноважені особи якого володітимуть спеціальними знаннями в сфері поводження з тваринами.

Тому ми просимо Кабінет Міністрів України доручити Міністерству внутрішніх справ України створити в структурі Національної поліції України підрозділ зоополіції, та розробити нормативно-правову базу для його діяльності, затвердивши відповідне Положення та наділивши зоополіцію відповідними повноваженнями. Help Animals of Ukraine та Асоціація зоозахисних організацій України закликають всіх долучитися до цієї ініціативи», - зазначено у петиції.

Автор: Наталя Мамченко

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