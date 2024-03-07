Штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів можна буде сплатити в Дії

Укртрансбезпека планує інтеграцію, щоб порушники габаритно-вагових параметрів, зафіксованих WIM, могли бачити постанови про допущені порушення в Дії.

Державна служба з безпеки на транспорті до кінця 2024 року здійснить інтеграцію проєкту фіксації порушень габаритно-вагових параметрів, зафіксованих комплексами Weight-in-Motion (WIM), з Дією. Про це повідомив заступник голови Укртрансбезпеки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Валерій Кулик-Куличенко, пише агентство «Інтерфакс-Україна».

За його словами, порушники зможуть отримувати сповіщення й сплачувати штрафи в застосунку.

«Ми плануємо інтеграцію, щоб порушники габаритно-вагових параметрів, зафіксованих WIM, могли бачити постанови про допущені порушення в Дії. Безпосередньо в застосунку вони зможуть сплатити штраф», - сказав він.

Зараз порушники отримують штрафи через Укрпошту. Також є можливість перевірити наявність постанов про порушення на сторінці Укртрансбезпеки. Але інновації, які пропонуються, значно прискорять процес отримання повідомлень про штрафи, зазначають в Держслужбі.

Кулик-Куличенко сподівається, що ініціативу буде реалізовано до кінця 2024 року.

Наразі в Україні встановлені й працюють 50 WIM-комплексів у 20 областях.

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