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Вінницький міський суд ухвалив вирок псевдоволонтеру, який «збирав» кошти для військових

13:59, 7 березня 2024
Чоловік у соцмережах поширював «збір» коштів нібито на купівлю спорядження та пального для військовослужбовців.
Вінницький міський суд ухвалив вирок псевдоволонтеру, який «збирав» кошти для військових
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Вінницький міський суд Вінницької області проголосив вирок псевдоволонтеру. Про це повідомляє пресслужба суду.

Судом встановлено, що обвинувачений, використовуючи обліковий запис у соціальній мережі шляхом обману, представившись волонтером, під приводом збору коштів на купівлю спорядження для військовослужбовців та під приводом збору коштів на пальне, повідомляв потерпілим номер картки, на яку ті, будучи введеними в оману, перераховували кошти в сумі 1 000 грн та 700 грн зі своєї банківської карти.

Заволодіння грошовими коштами, обвинувачений на звʼязок більше не виходив, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Своїми діями обвинувачений завдав потерпілим матеріальну шкоду на суму 1000 та 700 гривень.

Допитаний обвинувачений в судовому засіданні не розкаявся.

За результатами судового розгляду суд визнав винним чоловіка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді 2 років позбавлення волі.

Наразі вирок ще не набрав законної сили.

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