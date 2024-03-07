Кошти на лікування військових йшли на казино та наркоти: у Києві викрили псевдоволонтерку

Столична псевдоволонтерка виманила через фейкові пости про збори коштів на лікування військових 1,2 млн гривень.

Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві правоохоронці викрили серійну псевдоволонтерку, яка використовувала в соцмережах фейкові акаунти та публікувала оголошення про збір коштів на лікування тяжко поранених військових. Проте, отримані кошти вона витрачала на онлайн-казино та наркотичні речовини. За даними поліції Києва, фігурантка ошукала громадян на суму близько 1,2 мільйона гривень.

У результаті оперативних заходів, проведених працівниками Солом’янського відділу поліції, зловмисницю викрили.

Слідство також встановило, що дівчина видає себе за активного волонтера та публікує оголошення про терміновий збір коштів на потреби військових, вигадуючи надзвичайні обставини.

За даними правоохоронців, триває робота з встановленням інших потерпілих від дій зловмисниці. У рамках санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили мобільний телефон та сім-карти фігурантки як матеріальні докази її протиправної діяльності.

26-річній псевдоволонтерці пред'явлено підозру за ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно). За цим злочином їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

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