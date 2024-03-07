Средства на лечение военных шли на казино и наркотики: в Киеве разоблачили псевдоволонтерку

Столичная псевдоволонтерка выманила через фейковые посты о сборе средств на лечение военных 1,2 млн гривен.

Источник фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители разоблачили серийную псевдоволонтерку, которая использовала в соцсетях фейковые аккаунты и публиковала объявления о сборе средств на лечение тяжело раненых военных. Однако, полученные средства она тратила на онлайн-казино и наркотические вещества. По данным полиции Киева, фигурантка обманула граждан на сумму около 1,2 миллиона гривен.

В результате оперативных мероприятий, проведенных работниками Соломенского отдела полиции, злоумышленницу разоблачили.

Следствие также установило, что девушка выдает себя за активного волонтера и публикует объявления о срочном сборе средств на нужды военных, придумывая чрезвычайные обстоятельства.

По данным правоохранителей, продолжается работа по установлению других пострадавших от действий злоумышленницы. В рамках санкционированных обысков правоохранители изъяли мобильный телефон и сим-карты фигурантки как материальные доказательства ее противоправной деятельности.

26-летней псевдоволонтерке предъявлено подозрение по ч.2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное повторно). По этому преступлению ей грозит до трех лет лишения свободы.

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