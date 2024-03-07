Конгрессмен-демократ Дин Филлипс прекращает участие в гонке за пост президента США

Он отметил, что поддерживает переизбрание президента США Джо Байдена.

Конгрессмен Дин Филлипс прекращает участие в президентских праймеризах от Демократической партии после плохих результатов голосования в «супервторник» 5 марта. Об этом сообщает CNN.

«Я баллотировался в Конгресс в 2018 году, чтобы противостоять Дональду Трампу, я попал в Капитолий в 2021 году через Дональда Трампа, и я баллотировался в президенты в 2024 году, чтобы снова противостоять Дональду Трампу, потому что американцы требовали альтернативы, а», – заявил он.

Филлипс также добавил, что поддерживает переизбрание президента США Джо Байдена.

«Но понятно, что альтернатива – это не я. И понятно, что Джо Байден – наш кандидат и наша возможность продемонстрировать, какой страной является и намерена быть Америка», - отметил он.

Ранее мы писали, что во «супервторник» президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп одержали победы в праймериз от своих партий.

Добавим, что Никки Хейли отказалась от гонки за пост президента США.

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