Ніккі Хейлі відмовилася від перегонів за пост президента США

Дональд Трамп залишається єдиним кандидатом від республіканців.

У середу, 6 березня, колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Хейлі оголосила про вихід із боротьби за право стати кандидатом на пост президента США від Республіканської партії. Таким чином, Дональд Трамп залишається єдиним кандидатом від республіканців у гонці за пост президента. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що Хейлі ухвалила це рішення після «супервівторка», коли вона виграла лише у Вермонті з 15 штатів, де проходили праймериз від Республіканської партії.

Хейлі не підтримала колишнього президента у своїй промові в Чарлстоні, Південна Кароліна. Натомість вона заохотила його заручитися підтримкою коаліції поміркованих республіканців і незалежних виборців, які підтримали її.

«Тепер Дональд Трамп повинен заробити голоси тих у нашій партії та за її межами, хто його не підтримував. І я сподіваюся, що він це зробить», – сказала вона. «У найкращому вигляді політика полягає в тому, щоб залучати людей до своєї справи, а не відвертати їх. І нашій консервативній справі дуже потрібно більше людей».

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