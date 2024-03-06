У САП шукають керівника прес-центру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про відкриту вакансію керівника прес-центру.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє про пошук кандидатів на посаду керівника комунікацій (прес-центр).

Вимоги до кандидатів: вища освіта (журналістська чи юридична буде плюсом), бажаний досвід роботи в державних комунікаціях, вимагається досвід самостійної роботи або керівні ролі в комунікаціях.

Основні напрямки роботи: планування та організація внутрішніх та зовнішніх комунікацій, взаємодія з зовнішніми стейкхолдерами, управління проєктними командами та прес-секретарем, робота із зовнішніми консультантами, комунікації керівника та прокурорів, кризові комунікації, планування та організація подій тощо.

Робота на повний день (умови передбачені чинним законодавством).

Вимоги до кандидатів на посади державної служби - відповідно до ст. 19-20 Закону України «Про державну службу».

Як повідомили у САП, заробітна плата складається із посадового окладу відповідно до ч. 6 ст. 81 Закону України «Про прокуратуру», премій та надбавок, залежно від стажу роботи на державній службі, інтенсивності праці та інших доплат, пов’язаних із виконанням службових обов’язків.

"Резюме та зразки робіт (прес-релізи, плани та інше) потрібно надсилати на електронну скриньку [email protected] до 10.03.2024 з вказанням в темі листа посади на яку претендуєте", - додали у САП.

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