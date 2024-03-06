Усі чоловіки віком 18-25 років повинні будуть пройти базову військову підготовку, — Федір Веніславський

Скільки триватиме військова підготовка, невідомо, але, ймовірно, це 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний— сказав Федір Веніславський.

Член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що чоловіки віком 18-25 років повинні будуть пройти базову військову підготовку. За його словами, це буде визначено в новому законопроєкті про мобілізацію, оскільки строкова військова служба скасовується. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Веніславський додав, що наразі точно невідомо, скільки триватиме підготовка, ймовірно, це 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний. Він наголошує на закріпленні законом базової військової підготовки упродовж 150-160 днів.

"Концептуально було прийнято, що громадяни 18-25 років будуть зобов’язані або пройти базову військову службу, або базову військову підготовку. Якщо вони не пройшли — то після досягнення 25 років вони можуть бути призвані на навчальні військові збори і отримати статус військовозобов’язаного", — сказав він.

Депутат додав, що ті, хто навчається у вишах, матимуть змогу пройти цю підготовку під час навчання, таким чином за 4-5 років освіти нарахується 5 місяців військової служби. Якщо ж у виші є військова кафедра, підготовка відбуватиметься на ній.

Представники влади і працівники силових органів будуть зобов'язані пройти такі військові навчання.

"Було погоджено, що всі державні службовці, всі працівники органів поліції, прокурори, можливо навіть і судді, повинні пройти базову військову підготовку. Тобто ми йдемо до того, що все населення за наявності такого сусіда, як рф, має бути готове до захисту Батьківщини", — додав Веніславський.

Раніше повідомлялося, що військовозобов’язані повинні будуть оновити дані упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом про мобілізацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.