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У військовозобов’язаних буде 60 днів, щоб оновити свої дані після вступу в силу закону про мобілізацію

Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв підкреслив, що оновлення даних упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом.

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У військовозобов’язаних буде 60 днів, щоб оновити свої дані після вступу в силу закону про мобілізацію

17:44, 5 березня 2024
Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв підкреслив, що оновлення даних упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом.
У військовозобов’язаних буде 60 днів, щоб оновити свої дані після вступу в силу закону про мобілізацію
Фото: rada.gov.ua
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Військовозобов’язані повинні будуть оновити дані упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом про мобілізацію. Це буде обов’язком громадян, а не правом. Про це зазначив народний депутат, заступник голови цього Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

Так, за його словами парламентський Комітет з питань нацбезпеки продовжує роботу над законопроектом 10449 щодо мобілізації. У Комітеті дотримуються думки, що громадяни повинні мати право подавати свої дані в ТЦК різними способами.

«Наразі розглядаються три варіанти подачі інформації в територіальні центри комплектування: особисто прийти й оновити дані, зробити це у ЦНАПі або зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК. Оновити дані упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом. Усі військовозобов’язані мають стати на облік і виконувати свій військовий обов’язок», - зазначив Єгор Чернєв

Він нагадав, що в першій версії законопроєкту Міноборони пропонувало більше обмежень для «ухилянтів», але в нинішньому законопроекті залишилися тільки три пропозиції.

«Зараз щодо «ухилянтів» обговорюється три варіанти обмежень: тимчасова заборона на виїзд за кордон, тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами та блокування рахунків у банках. Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою. Водночас останнє слово за народними депутатами, які будуть у сесійній залі підтримувати чи відхиляти певні пропозиції», - сказав парламентарій.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, розглядаючи законопроект Уряду про посилення мобілізації 10449 стосовно окремих напрямів регулювання, дійшов згоди, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані, треба обмежити у праві керування автомобілем. Член Комітету, депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський повідомив, що обмеження права фізичної особи в керуванні транспортним засобом буде застосовано, якщо вона не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо».

Нагадаємо, схвалений в першому читанні законопроект 10449 передбачає, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня опублікування цього Закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші військово-облікові дані:

  • у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАПу;
  • у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку;
  • незалежно від місця перебування - в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста без прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також, за словами Чернєва, зараз у Комітеті ведеться активна дискусія з приводу питання про демобілізацію тих людей, які відслужили 36 місяців.

«Ми розуміємо, що 36 місяців у тилу і 36 місяців на передовій дуже сильно відрізняються. Але щоби прийняти якесь рішення, ми повинні отримати цифри від Генштабу та їхнє розуміння того, чи можна демобілізувати таких людей, чи не провалиться фронт через це. Тобто ми повинні спиратися на конкретні цифри й чекаємо їх від Генштабу», - наголосив народний депутат.

У питанні про демобілізацію військовослужбовців парламент очікує на додаткову інформацію від Генштабу.

Автор: Наталя Мамченко

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