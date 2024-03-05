У военнообязанных будет 60 дней, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации

Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев подчеркнул, что обновление данных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом.

Фото: rada.gov.ua

Военнообязанные должны будут обновить данные в течение 60 дней с момента вступления в силу закона о мобилизации. Это будет обязанностью граждан, а не правом. Об этом отметил народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

Так, по его словам, парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности продолжает работу над законопроектом 10449 о мобилизации. В Комитете придерживаются мнения, что граждане должны иметь право подавать свои данные в ТЦК разными способами.

«Пока рассматриваются три варианта подачи информации в территориальные центры комплектования: лично прийти и обновить данные, сделать это в ЦНАПе или зарегистрировать электронный кабинет и сделать это онлайн, не посещая ТЦК. Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом. Все военнообязанные должны встать на учет и выполнять свой воинский долг», - отметил Егор Чернев

Он напомнил, что в первой версии законопроекта Минобороны предлагало больше ограничений для уклоняющихся, но в нынешнем законопроекте остались только три предложения.

«Сейчас по поводу «уклонистов» обсуждается три варианта ограничений: временный запрет на выезд за границу, временное ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов в банках. Комитет не поддержал идею блокирования счетов, потому что не считает ее реальной действенной нормой. В то же время, последнее слово за народными депутатами, которые будут в сессионном зале поддерживать или отклонять определенные предложения», - сказал парламентарий.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, рассматривая законопроект Правительства об усилении мобилизации 10449 относительно отдельных направлений регулирования, пришел к согласию, что лиц, не обновляющих свои военно-учетные данные, нужно ограничить в праве управления автомобилем. Член Комитета, депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский сообщил, что ограничение права физического лица в управлении транспортным средством будет применено, если оно не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки».

Напомним, одобренный в первом чтении законопроект 10449 предусматривает, что находящиеся на военном учете граждане Украины обязаны в течение 60 дней со дня опубликования настоящего Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие военно-учетные данные:

в случае пребывания на территории Украины – путем прибытия самостоятельно в ТЦК по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства или в ЦНАП;

в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК по месту пребывания на военном учете;

независимо от места пребывания – в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста без прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Также, по словам Чернева, сейчас в Комитете ведется активная дискуссия по поводу вопроса демобилизации тех людей, которые отслужили 36 месяцев.

«Мы понимаем, что 36 месяцев в тылу и 36 месяцев на передовой очень сильно разнятся. Но чтобы принять какое-то решение, мы должны получить цифры от Генштаба и их понимание того, можно ли демобилизовать таких людей, не провалится ли фронт через это. То есть, мы должны опираться на конкретные цифры и ждем их от Генштаба», - подчеркнул народный депутат.

В вопросе о демобилизации военнослужащих парламент ожидает дополнительную информацию от Генштаба.

Автор: Наталья Мамченко

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