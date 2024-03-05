В Facebook, Instagram и Messenger произошел масштабный сбой: пользователей выбросило из аккаунтов

При попытке войти в соцсети появляется белый экран.

Во вторник, 5 февраля, в социальной сети Facebook, Instagram и Messenger произошел сбой. Пользователей выбросило из аккаунтов. При попытке войти в соцсеть появляется белый экран.

В частности, в Facebook и Messenger пользователи не могут войти в аккаунт, а в Instagram перестала обновляться лента.

Сервис Downdetector фиксирует серьезный сбой. От пользователей поступают тысячи отчетов о проблемах работы соцсетей и мессенджера.

Некоторые пользователи вообще не могут войти, в других – не обновляются страницы. У 60% пользователей проблемы с вебверсиями соцсетей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.