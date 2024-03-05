У Facebook, Instagram та Messenger стався масштабний збій: користувачів викинуло з облікових записів

Під час спроби зайти у соцмережу з'являється білий екран.

У вівторок, 5 лютого, у соціальній мережі Facebook, Instagram та Messenger стався збій. Користувачів викинуло з облікових записів. Під час спроби зайти у соцмережу з'являється білий екран.

Зокрема, в Facebook і Messenger користувачі не можуть увійти в обліковий запис, а в Instagram перестала оновлюватись стрічка.

Сервіс Downdetector фіксує серйозний збій. Від користувачів надходять тисячі звітів про проблеми в роботі соцмереж та месенджера.

Деякі користувачі взагалі не можуть зайти, в інших – не оновлюються сторінки. У 60% користувачів проблеми з вебверсіями соцмереж.

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