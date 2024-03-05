Російська пропаганда запустила фейк «масову мобілізацію жінок на фронт» в Україні

Російська пропаганда розповсюджує інформацію про нібито підготовку жінок до військових дій в Україні.

Джерело фото: lb.ua

Російська пропаганда намагається маніпулювати ситуацією, розповсюджуючи інформацію про підготовку жінок в Україні до участі військових дій. Цю інформацію оприлюднив Центр стратегічних комунікацій.

Кремлівські мас-медіа поширюють новину про те, що в Україні відбувається підготовка жінок до бойових дій. Вони розповсюджують фотографії, які, за їхніми словами, свідчать про заняття жіночих груп самозахисту під назвою «Українська Валькірія», організованих громадською організацією «Редюїт».

«Щосуботи на імпровізованому полігоні у Києві жінки, які приходять за власним бажанням, вивчають правила поводження зі зброєю та гранатами, надання першої домедичної допомоги, користування раціями. Звісно, серед них є й ті, хто готується долучитися до Сил оборони України для виконання завдань у різних сферах. Втім, важливо розуміти, що пропаганда спробувала вкотре збрехати про «масову мобілізацію жінок на фронт». Однак мобілізація для них залишається добровільною», - підкреслили у Spravdi.

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