Российская пропаганда запустила фейк «массовой мобилизации женщин на фронт» в Украине

Российская пропаганда распространяет информацию о якобы подготовке женщин к военным действиям в Украине.

Источник фото: lb.ua

Российская пропаганда пытается манипулировать ситуацией, распространяя информацию о подготовке женщин в Украине к участию в военных действиях. Эту информацию обнародовал Центр стратегических коммуникаций.

Кремлевские масс-медиа распространяют новость о том, что в Украине происходит подготовка женщин к боевым действиям. Они распространяют фотографии, которые, по их словам, свидетельствуют о занятиях женских групп самозащиты под названием "Украинская Валькирия", организованных общественной организацией "Редюит".

"Каждую субботу на импровизированном полигоне в Киеве женщины, которые приходят по собственному желанию, изучают правила обращения с оружием и гранатами, оказания первой домедицинской помощи, пользования рациями. Конечно, среди них есть и те, кто готовится присоединиться к Силам обороны Украины для выполнения задач в разных сферах. Впрочем, важно понимать, что пропаганда попыталась в очередной раз солгать о "массовой мобилизации женщин на фронт". Однако мобилизация для них остается добровольной", - подчеркнули в Spravdi.

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