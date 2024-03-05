Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
У военнообязанных будет 60 дней, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации

Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев подчеркнул, что обновление данных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом.

Объявлено начало отбора кандидатов на должность судьи КСУ по квоте Президента Украины

Офис Президента сообщает, что Конкурсная комиссия будет принимать документы кандидатов на должность судьи КСУ до 31 марта.

За тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции

Механизм финансирования от ЕС предусматривает, что Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по ее мнению, украинские органы не приняли меры по предотвращению коррупции и конфликта интересов, а Украина должна будет выполнить такие рекомендации без задержки.

Для расчета налога на недвижимость Минюст теперь будет передавать данные о владельцах квартир и домов в Налоговую в автоматическом порядке

Считать налог на недвижимость теперь будут по данным об объектах жилой и нежилой недвижимости, которые будут передаваться в Налоговую службу в автоматическом порядке.

Как задекларировать уничтоженное имущество: разъяснение НАПК

Если дом или автомобиль уничтожены, то информация об имуществе все равно подлежит отображению до момента исключения сведений из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или снятия транспортного средства с учета.

  1. В Украине

Российская пропаганда запустила фейк «массовой мобилизации женщин на фронт» в Украине

21:14, 5 марта 2024
Российская пропаганда распространяет информацию о якобы подготовке женщин к военным действиям в Украине.
Российская пропаганда запустила фейк «массовой мобилизации женщин на фронт» в Украине
Источник фото: lb.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российская пропаганда пытается манипулировать ситуацией, распространяя информацию о подготовке женщин в Украине к участию в военных действиях. Эту информацию обнародовал Центр стратегических коммуникаций.

Кремлевские масс-медиа распространяют новость о том, что в Украине происходит подготовка женщин к боевым действиям. Они распространяют фотографии, которые, по их словам, свидетельствуют о занятиях женских групп самозащиты под названием "Украинская Валькирия", организованных общественной организацией "Редюит".

"Каждую субботу на импровизированном полигоне в Киеве женщины, которые приходят по собственному желанию, изучают правила обращения с оружием и гранатами, оказания первой домедицинской помощи, пользования рациями. Конечно, среди них есть и те, кто готовится присоединиться к Силам обороны Украины для выполнения задач в разных сферах. Впрочем, важно понимать, что пропаганда попыталась в очередной раз солгать о "массовой мобилизации женщин на фронт". Однако мобилизация для них остается добровольной", - подчеркнули в Spravdi.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду