Имеет ли налогоплательщик право на бюджетное возмещение при аннулировании регистрации на добавленную стоимость

Главное управление Государственной налоговой службы в Одесской области разъяснило нюансы бюджетного возмещения сумм НДС плательщикам в случае аннулирования регистрации налогоплательщика на добавленную стоимость.
Так, в соответствии с пунктом 184.8 статьи 184 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями в случае если плательщик налога, регистрация которого аннулируется, имеет налоговые обязательства по результатам последнего налогового периода, такая сумма налога учитывается в сумму уменьшения бюджетного возмещения, а в случае его отсутствия в сроки, определенные Кодексом, плательщик обязан погасить сумму налоговых обязательств или налогового долга по налогу, возникших до такого аннулирования, при их наличии, независимо от того, будет оставаться такое лицо зарегистрированной в качестве плательщика этого налога на день уплаты такой суммы налога или нет.
В случае если по результатам последнего налогового периода лицо имеет право на получение бюджетного возмещения, такое возмещение предоставляется в течение сроков, определенных разделом V Кодекса, независимо от того, будет ли такое лицо оставаться зарегистрированным в качестве плательщика этого налога на дату получения такого бюджетного возмещения или нет (пункт 184.9 статьи 184 Кодекса).
В то же время действующим законодательством предусмотрена возможность изменения банковского счета налогоплательщика, указанного в ранее поданном заявлении о возврате суммы бюджетного возмещения и/или суммы средств на счете в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость, и/или учета регистрационной суммы реорганизуемого налогоплательщика в счета регистрационной суммы правопреемника (Д4), в т. ч. относительно предприятий, регистрация которых в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость аннулирована.
В соответствии с пунктом 21 Раздела III Порядка заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, утвержденного приказом Министерства финансов 28 января 2016 № 21, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 29 января 2016 за № 159/28289, в случае изменения налогов, указанного в ранее поданном заявлении о возврате суммы бюджетного возмещения (Д4) (приложение 4), на которое налогоплательщик изъявил желание получить бюджетное возмещение, произошли у лица, исключенного из реестра плательщиков налога на добавленную стоимость, такое лицо может подать к контролирующему органа по месту учета плательщика налога уведомления произвольной формы об изменении реквизитов счета, на который необходимо перечислить сумму бюджетного возмещения, средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах» , подписанное руководителем налогоплательщика или уполномоченным лицом, а также лицом, отвечающим за ведение бухгалтерского учета.
Такое сообщение должно содержать следующие реквизиты: полное наименование плательщика (фамилия, имя и отчество (при наличии)); налоговый номер плательщика налога или серия (при наличии) и номер паспорта; по данным Реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения дату ранее поданного заявления о возврате суммы бюджетного возмещения (Д4) (приложение 4) и номера налоговой декларации или уточняющего расчета; реквизиты нового счета (номер и дата открытия счета, наименование банка/небанковского предоставлятеля платежных услуг, на котором открыт такой счет).
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