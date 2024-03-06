Имеет ли налогоплательщик право на бюджетное возмещение при аннулировании регистрации на добавленную стоимость

Если по результатам последнего месяца лицо имеет право на бюджетное возмещение, такое возмещение предоставляется независимо от того, будет ли такое лицо зарегистрировано как плательщик НДС на дату получения бюджетного возмещения или нет.

Главное управление Государственной налоговой службы в Одесской области разъяснило нюансы бюджетного возмещения сумм НДС плательщикам в случае аннулирования регистрации налогоплательщика на добавленную стоимость.

Так, в соответствии с пунктом 184.8 статьи 184 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями в случае если плательщик налога, регистрация которого аннулируется, имеет налоговые обязательства по результатам последнего налогового периода, такая сумма налога учитывается в сумму уменьшения бюджетного возмещения, а в случае его отсутствия в сроки, определенные Кодексом, плательщик обязан погасить сумму налоговых обязательств или налогового долга по налогу, возникших до такого аннулирования, при их наличии, независимо от того, будет оставаться такое лицо зарегистрированной в качестве плательщика этого налога на день уплаты такой суммы налога или нет.

В случае если по результатам последнего налогового периода лицо имеет право на получение бюджетного возмещения, такое возмещение предоставляется в течение сроков, определенных разделом V Кодекса, независимо от того, будет ли такое лицо оставаться зарегистрированным в качестве плательщика этого налога на дату получения такого бюджетного возмещения или нет (пункт 184.9 статьи 184 Кодекса).

В то же время действующим законодательством предусмотрена возможность изменения банковского счета налогоплательщика, указанного в ранее поданном заявлении о возврате суммы бюджетного возмещения и/или суммы средств на счете в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость, и/или учета регистрационной суммы реорганизуемого налогоплательщика в счета регистрационной суммы правопреемника (Д4), в т. ч. относительно предприятий, регистрация которых в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость аннулирована.

В соответствии с пунктом 21 Раздела III Порядка заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, утвержденного приказом Министерства финансов 28 января 2016 № 21, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 29 января 2016 за № 159/28289, в случае изменения налогов, указанного в ранее поданном заявлении о возврате суммы бюджетного возмещения (Д4) (приложение 4), на которое налогоплательщик изъявил желание получить бюджетное возмещение, произошли у лица, исключенного из реестра плательщиков налога на добавленную стоимость, такое лицо может подать к контролирующему органа по месту учета плательщика налога уведомления произвольной формы об изменении реквизитов счета, на который необходимо перечислить сумму бюджетного возмещения, средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах» , подписанное руководителем налогоплательщика или уполномоченным лицом, а также лицом, отвечающим за ведение бухгалтерского учета.

Такое сообщение должно содержать следующие реквизиты: полное наименование плательщика (фамилия, имя и отчество (при наличии)); налоговый номер плательщика налога или серия (при наличии) и номер паспорта; по данным Реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения дату ранее поданного заявления о возврате суммы бюджетного возмещения (Д4) (приложение 4) и номера налоговой декларации или уточняющего расчета; реквизиты нового счета (номер и дата открытия счета, наименование банка/небанковского предоставлятеля платежных услуг, на котором открыт такой счет).

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