Заполнение заявления на субсидию за 10 минут: процесс оформления на портале Дія был упрощен

Процедуры получения субсидии через портал Дія были упрощены. Теперь украинцы могут потратить всего лишь 10 минут на заполнение заявления, по сравнению с 30 минутами ранее. Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Упрощенный процесс предусматривает заполнение только 7 полей вместо предыдущих 21. Большинство документов автоматически подтягиваются из реестров, что исключает необходимость стоять в очередях и собирать справки.
Эта услуга доступна для украинцев, которые ранее не получали субсидию. Важным преимуществом является также возможность подать заявление на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг через Дія.
Субсидия предоставляется для таких видов расходов, как оплата коммунальных услуг, приобретение газа и бытового топлива. Жилищные субсидии на приобретение топлива предоставляются раз в год, при условии, что домохозяйство не получает централизованное отопление или не использует природный газ или электроэнергию для индивидуального отопления.
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