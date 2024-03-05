Судья КСУ Галина Юровская приняла участие в международной конференции Конституционного Суда Латвии

Во время мероприятия ее участники подчеркнули, что ключевыми ценностями, объединяющими все государства-члены Совета Европы и Европейского Союза, являются: демократия, правовластие и права человека.

Фото: КСУ

По приглашению Конституционного Суда Латвийской Республики судья КСУ Галина Юровская приняла участие в международной конференции "Роль конституционных судов в конкретизации общих ценностей, объединяющих Европу", посвященной 20-й годовщине обретения Латвией членства в Европейском Союзе и состоявшейся 1 марта. Об этом сообщается на сайте КСУ.

Конференцию открыли председатель Конституционного суда Алдис Лавиньш и Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Конференция проходила в формате двух панелей.

Первая панельная сессия Конференции открыла дискуссию о возможности сбалансирования конституционных идентичностей государств-членов с общими европейскими ценностями, защищаемыми Европейским Союзом и Советом Европы. Целью конференции было достичь большего приближения в понимании того, как юридически разграничить "настоящие" конституционные идентичности, а также общие европейские ценности и другие ценности.

Вторая панельная дискуссия была посвящена концепции европейского консенсуса, которую Европейский суд по правам человека часто использует в обосновании своих решений, расширяя объем основополагающего права, уже закрепленного в Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Во время мероприятия ее участники подчеркнули, что ключевыми ценностями, объединяющими все государства-члены Совета Европы и Европейского Союза, являются: демократия, правовластие и права человека. В то же время, национальная конституционная идентичность некоторых государств может включать также отличные элементы, например, обязанность защищать государственный язык. Поэтому на защиту национальных конституционных идентичностей и общих европейских ценностей оказывает существенное влияние баланс между ними и их гармоническое взаимодействие. В этой балансировке важную роль играет диалог между конституционными судами и Европейским судом по правам человека и Судом справедливости Европейского Союза.

От имени Конституционного Суда Украины судья Галина Юровская поздравила латвийских коллег с 20-й годовщиной обретения Латвией членства в Европейском Союзе и подчеркнула важность партнерства Конституционного Суда Республики Латвия и Конституционного Суда Украины в рамках нового проекта Совета Европы «Поддержка развития конституции».

Выступающая отметила, что все судьи высоко ценят это партнерство и опыт европейских конституционных судов, в частности Конституционного Суда Республики Латвия, для имплементации европейских ценностей во время осуществления конституционной юрисдикции.

Галина Юровская подчеркнула, что сейчас украинцы на фронте защищают европейские ценности и свою национальную идентичность и об этом стоит всем помнить.

Фото: КСУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.