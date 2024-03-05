Суддя КСУ Галина Юровська взяла участь у міжнародній конференції Конституційного Суду Латвії

Під час заходу її учасники наголосили, що ключовими цінностями, що об’єднують усі держави-члени Ради Європи та Європейського Союзу є: демократія, правовладдя та права людини.

Фото: КСУ

На запрошення Конституційного Суду Латвійської Республіки суддя КСУ Галина Юровська взяла участь у міжнародній конференції "Роль конституційних судів у конкретизації спільних цінностей, які об’єднують Європу", що була присвячена 20-ій річниці набуття Латвією членства в Європейському Союзі та відбулася 1 березня у Ризі. Про це повідомляється на сайті КСУ.

Конференцію відкрили Голова Конституційного суду Алдіс Лавіньш та Міністр юстиції Інесе Лібіня-Егнере. Конференція відбувалася у форматі двох панелей.

Перша панельна сесія Конференції відкрила дискусію про можливості збалансування конституційних ідентичностей держав-членів зі спільними європейськими цінностями, що їх захищає Європейський Союз та Рада Європи. Конференція мала на меті досягти більшого наближення в розумінні того, як юридично розмежувати “справжні“ конституційні ідентичності, а також спільні європейські цінності та інші цінності.

Друга панельна дискусія була присвячена концепції європейського консенсусу, яку Європейський суд з прав людини часто використовує в обґрунтуванні своїх рішень, розширюючи обсяг засадничого права, уже закріпленого в Європейській конвенції про захист прав людини і засадничих свобод.

Під час заходу її учасники наголосили, що ключовими цінностями, що об’єднують усі держави-члени Ради Європи та Європейського Союзу є: демократія, правовладдя та права людини. У той же час, національна конституційна ідентичність деяких держав може включати також відмінні елементи, до прикладу, обов’язок захищати державну мову. Тому на захист національних конституційних ідентичностей та спільних європейських цінностей суттєво впливає баланс між ними та їхня гармонійна взаємодія. У цьому балансуванні важливу роль відіграє діалог між конституційними судами та Європейським судом з прав людини і Судом справедливості Європейського Союзу.

Від імені Конституційного Суду України суддя Галина Юровська привітала латвійських колег з 20-ю річницею набуття Латвією членства в Європейському Союзі та підкреслила важливість партнерства Конституційного Суду Республіки Латвія та Конституційного Суду України в межах нового проєкту Ради Європи „Підтримка розвитку конституційної юрисдикції в Україні“.

Промовиця зазначила, що всі судді високо цінують це партнерство та досвід європейських конституційних судів, зокрема Конституційного Суду Республіки Латвія, задля імплементації європейських цінностей під час здійснення конституційної юрисдикції.

Галина Юровська окремо наголосила, що зараз українці на фронті захищають європейські цінності та свою національну ідентичність і про це варто всім пам’ятати.

Фото: КСУ

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