В Хмельницкой области суд конфисковал грузовик у незаконных лесорубов: детали дела

Лесорубов приговорили к 5 годам в тюрьме, а также они должны заплатить в пользу Укрзализныци солидарно 380 776 гривен имущественного ущерба.

Хмельницкий апеляционный суд отклонил апелляционные жалобы обвиняемых по делу о незаконной порубке леса, апелляционные требования прокурора – удовлетворил частично: конфисковал в собственность государства автомобиль «УРАЛ», как орудие преступления. В остальном приговор суда первой инстанции ХАС оставил без изменений. Об этом сообщает пресс-служба ХАС.

Відтак обоє обвинувачених у незаконній порубці дерев у захисних лісових насадженнях, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України), у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст.186 КК України), в опорі представникові влади під час виконання ним службових обов`язків (ч. 1 ст. 342 КК України), один з них – ще й в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків (ч. 2 ст. 345 КК України) відбуватимуть покарання у виді позбавлення волі на 5 років кожен та мають сплатити на користь АТ «Українська залізниця» солідарно 380 776 гривень майнової шкоди.

За вироком у ніч на 23 січня 2020 року у захисних лісових насадженнях залізниці на перегоні Кривин-Могиляни у Славутському районі двоє братів з Шепетівщини незаконно зрізали 24 дерева породи «дуб».

Увечері того ж дня вони намагалися вивезти зрізану деревину на автомобілі «УРАЛ». Працівники воєнізованої охорони залізниці застали їх під час завантаження колод. Однак затримати лісорубів їм не вдалося: побивши охоронців, старший з братів утік в ліс, молодшому вдалося утекти з місця злочину на вантажівці та вивезти майже 4 м кубічних деревини.

До переслідування автомобіля доєдналася поліція. При спробі затримати водія той почав чинити опір, кілька разів ударивши офіцера.

У апеляційній скарзі прокурор просив визнати братів винними у незаконній порубці дерев за епізодом 2017 року, за яким місцевий суд їх виправдав, та посилити обом покарання до 6 з половиною та 7 років ув’язнення, а також конфіскувати «УРАЛ», як знаряддя злочину.

Обвинувачені натомість заперечували свою причетність до незаконної порубки лісу, наполягали на відсутності доказів й просили скасувати вирок місцевого суду та закрити провадження у справі.

Колегія суддів ХАС констатувала: місцевий суд правильно встановив фактичні обставини справи та прийшов до обґрунтованого висновку про наявність у діях обвинувачених складу інкримінованих правопорушень.

Апеляційний суд також погодився з призначеним покарання у виді позбавлення волі в мінімальних межах санкції статей 246 ч. 4, 186 ч. 2, 345 ч. 2 КК України, зауваживши, суд врахував, що обвинувачені раніше не судимі, мають родини, один з братів утримує неповнолітню дитину, позитивно характеризуються, за даними досудової доповіді Центру пробації, не становлять високої небезпеки для суспільства.

Колегія суддів при цьому визнала слушними апеляційні вимоги прокурора щодо конфіскації автомобіля «УРАЛ», який був знаряддям вчинення злочину.

З вироком апеляційного суду у справі № 682/893/20 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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