Встреча Орбана и Зеленского откладывается: Венгрия выдвинула новое требование

Венгрия требует восстановления прав венгерского меньшинства.

Источник фото: glavcom

Встреча между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским отложена до тех пор, пока Киев не восстановит права венгерского национального меньшинства. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто заявил, что ответ украинской стороны на 11 требований Будапешта относительно прав венгров на Закарпатье был "неконструктивным". Во время встречи в Ужгороде он подчеркнул, что Венгрия ожидает возвращения венгерскому нацменьшинству на Закарпатье прав, которые оно имело до 2015 года.

Будапешт решил передать Киеву документ из 11 пунктов, которые определяют необходимые шаги, которые должна сделать украинская сторона. Однако, по словам Сийярто, "документ, полученный от украинской стороны, не содержит никакого прогресса в этой сфере".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.